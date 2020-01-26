زكاة معسكر رفح بالأوقاف تنفذ مشروع كفالات الأيتام

غزة- الرأي

نفذت لجنة زكاة معسكر رفح التابعة للإدارة العامة للزكاة بوزارة الأوقاف، مشروع توزيع الكفالات على الأيتام، عن شهر يناير وفبراير2020 بتكلفة إجمالية بلغت (5) ألاف دولار، والذي استفاد منه نحو 50 يتيم ، بتمويل كريم من أهل الخير من الداخل والخارج.

وأوضحت اللجنة أن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الانسانية والخدماتية التي تقدمها اللجنة للأسر المتعففة، للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة الذي يعاني حالة اقتصادية صعبة بفعل الحصار المفروض عليه.

وبينت اللجنة أنها تبذل جهودًا كبيرة من أجل خدمة هذه الأسر، مؤكدًة على أن اللجنة ستواصل دورها في سبيل التخفيف عن هذه الاسر وتعزيز صمودهم على هذه الأرض.