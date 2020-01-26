زكاة الشيخ رضوان بالأوقاف توزع (200) سلة خضار على الأسر الفقيرة.

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة الشيخ رضوان التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف، (200) سلة خضار علي الأسر الفقيرة، بتبرع كريم من فاعلين خير من الداخل والخارج, وذلك ضمن المرحلة الثمانين من مشروع السلة, والذي يستمر لمراحل قادمة.

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ حسن الخطيب، أن السلة اشتملت علي عدة أصناف من الخضار بالإضافة الي مواد تموينية.

وفي نفس السياق وزعت اللجنة وجبات غذائية من خلال تكية غزة هاشم التابعة لها استهدفت 60 أسرة متعففة ، بتبرع كريم من فاعلين خير من غزة.

بدورها ثمنت اللجنة الجهات المانحة ودورها في التخفيف علي شعبنا المحاصر الشعب الذي عاني الأمرين.