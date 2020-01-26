تعليم شرق غزة تعقد اجتماعاً لمشرفي وحدة القدس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية و التعليم شرق غزة -قسم الأنشطة التربوية - اجتماعاً لمشرفي وحدة القدس، ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة .

وحضر الاجتماع الذي عقد بمركز التدريب أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة التربوية و محمد الشنطي مشرف وحدة القدس وصابرين أبو هنا مشرفة النشاط الكشفي الإرشادي إلى جانب مشرفي وحدة القدس من المعلمين والمعلمات.

ورحب أبو الكاس بالحضور، مؤكداً على أهمية الوعي لدى الطلبة فيما يخص مدينة القدس، مشيراً إلى أن ما يقوم به الاحتلال بحق المدينة المقدسة من تهويد وتهجير للسكان وكذلك الحفريات التي يقوم بها تحت المسجد الأقصى يأتي لطمس الهوية الفلسطينية ومعالم المسجد الأقصى.

وشدد أبو الكاس على ضرورة غرس وتعزيز حب القدس في نفوسهم وأن تبقي القدس حاضرة في أذهان الطلبة.

بدوره تحدث الشنطي حول مدينة القدس ومكانتها التاريخية والدينية مؤكداً على تعزيز حضور القدس في أذهان ووجدان الطلبة والأجيال الفلسطينية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور فيما يتعلق بإعداد خطة وملف خاص بوحدة القدس وتوثيق الأنشطة في الملف الخاص بها وغيرها.