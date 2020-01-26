وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تعقد اجتماعاً للجنة الجودة وخدمة الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يناقش مع مشرفي المرحلة جملة من القضايا التربوية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء أحد حراسه وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تعقد ورشة عمل حول دليل التقويم الخارجي وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة تعقد اجتماعاً لمشرفي وحدة القدس وكالة الرأي الفلسطينية زكاة الشيخ رضوان بالأوقاف توزع (200) سلة خضار على الأسر الفقيرة وكالة الرأي الفلسطينية زكاة معسكر رفح بالأوقاف تنفذ مشروع كفالات الأيتام وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تزور الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف وكالة الرأي الفلسطينية وحدة حقوق الإنسان بالداخلية تنفذ أكثر من 454 معاملة في 2019
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم شرق غزة تعقد اجتماعاً لمشرفي وحدة القدس

26 كانون ثاني / يناير 2020 10:54

تعليم شرق غزة تعقد اجتماعاً لمشرفي وحدة القدس
تعليم شرق غزة تعقد اجتماعاً لمشرفي وحدة القدس

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية و التعليم شرق غزة -قسم الأنشطة التربوية - اجتماعاً لمشرفي وحدة القدس، ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة .
وحضر الاجتماع الذي عقد بمركز التدريب  أحمد أبو الكاس رئيس قسم الأنشطة التربوية و  محمد الشنطي مشرف وحدة القدس وصابرين أبو هنا مشرفة النشاط الكشفي الإرشادي إلى جانب مشرفي وحدة القدس من المعلمين والمعلمات.
ورحب  أبو الكاس بالحضور، مؤكداً على أهمية الوعي لدى الطلبة فيما يخص مدينة القدس،  مشيراً إلى أن ما يقوم به الاحتلال بحق المدينة المقدسة من تهويد وتهجير للسكان وكذلك الحفريات التي يقوم بها تحت المسجد الأقصى يأتي لطمس الهوية الفلسطينية ومعالم المسجد الأقصى.

وشدد أبو الكاس على ضرورة غرس وتعزيز حب القدس في نفوسهم وأن تبقي القدس حاضرة في أذهان الطلبة.
بدوره تحدث  الشنطي حول مدينة القدس ومكانتها التاريخية والدينية مؤكداً على تعزيز حضور القدس في أذهان ووجدان الطلبة والأجيال الفلسطينية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور فيما يتعلق بإعداد خطة وملف خاص بوحدة القدس وتوثيق الأنشطة في الملف الخاص بها وغيرها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تقدم مساعدات عاجلة لأسر متعففه خلال المنخفض الجوي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟