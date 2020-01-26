تعليم شرق غزة تعقد ورشة عمل حول دليل التقويم الخارجي

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم شرق غزة ورشة عمل تعريفية حول دليل التقويم الخارجي، وتستهدف الورشة المدارس التي تقدمت للاعتماد الخارجي وعددها "11"

مدرسة .

وحضر الورشة التي عُقدت بمركز التدريب شرق غزة أ. مازن نور الدين مدير الدائرة الإدارية بالمديرية ورئيس لجنة الجودة والاعتماد وأعضاء لجنة الجودة والاعتماد بالإضافة إلى مدراء ومديرات المدارس المستهدفة.

وتمحورت الورشة حول اطلاع المشاركين فيها على آلية زيارة فريق التقويم الخارجي وتهيئة المدارس للاستعداد والتحضير للزيارة المرتقبة للفريق.