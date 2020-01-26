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مستوطنون يقتحمون الأقصى واستدعاء أحد حراسه

26 كانون ثاني / يناير 2020 11:00

القدس المحتلة - الرأي

اقتحم مستوطنون متطرفون منذ ساعات صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة من قوات وشرطة الاحتلال الخاصة.

وقالت مصادر مقدسية إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الباحات وتجولت بها وأدت طقوس تلمودية، برفقة حاخامات قدموا شروح عن الهيكل المزعوم.

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم وحراس المسجد الذين منعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

وفي السياق، سلّم جنود الاحتلال حارس الأقصى حمزة نمر، استدعاء للتحقيق اليوم بعد اعتراضه على دخول عناصر شرطة الاحتلال بأحذيتهم لمصلى باب الرحمة.

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