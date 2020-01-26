تعليم الشمال يناقش مع مشرفي المرحلة جملة من القضايا التربوية

غزة- الرأي

ناقش مدير التربية والتعليم في شمال غزة نبيل العرابيد، جملة من القضايا التربوية المهمة مع مشرفي المرحلة، وذلك في إطار متابعاته المتواصلة لتجويد الواقع التعليمي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب مدير التربية و التعليم وضم إلى جانب أ. العرابيد، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإشراف التربوي أ. مطر الغفري و مشرفي المرحلة بالمديرية.

وأكد العرابيد خلال الاجتماع على ضرورة رصد التقويم الواقعي في الصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي، وفق المعايير التي أقرتها وزارة التربية والتعليم بالاستناد إلى دليل المهارات في سجلات التقويم الواقعي.

وشدد مدير التربية والتعليم على التركيز على البرامج العلاجية، لتحسين مستويات التحصيل لدى الطلبة، وكذلك التركيز على متابعة أنشطة التعلم الممتع في الميدان، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية لمعلمي المراحل الدنيا، وحثّهم على تنفيذ المزيد من الدروس التعليمية ذات العلاقة بالتعلم النشط.

ولفت العرابيد إلى أهمية العمل على تدريب معلمي المرحلة الدنيا لتطوير مهاراتهم المختلفة، لا سيما مهارات الخط، وإعداد البطاقات التعليمية البديلة للاختبارات.

كما أشاد العرابيد بجهود المشرفين التربويين في متابعة الميدان، مؤكداً على دورهم المحوري في العملية التعليمية إشرافاً وإرشاداً وتوجيهاً.