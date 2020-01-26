تربية الوسطى تعقد اجتماعاً للجنة الجودة وخدمة الجمهور

الوسطى- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً للجنة الجودة وخدمة الجمهور بالمديرية، لبحث سبل تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ودليل الإجراءات الحكومية ومتابعة الاجراءات والخطوات التي تقوم بها المديرية للوصول لأفضل خدمة ضمن معايير جودة الخدمات الحكومية.

جاء ذلك، بحضور رئيس اللجنة مدير الدائرة الإدارية بالوسطى ناصر السدودي وأعضاء اللجنة كل من رئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس والمشرفان التربويان د. حسني العتال وأحمد عبد الغفور.

وفي بداية اللقاء رحب السدودي بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهودهم في تنفيذ الإجراءات وآليات التعامل مع دليل الخدمة، من اجل مصلحة العمل، منوهاً الى أن المديرية تعمل بكافة طواقمها من أجل الوصول الى أفضل خدمة وجودة مقدمة للجمهور، وأضاف السدودي بأن مديرية الوسطى تسعى للوصول كي تكون أفضل مركز خدمة حكومي من خلال العمل الجاد وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق هذه الغاية.

وقدم السدودي شرحاً مفصلاً عن الإجراءات والخطوات التي قامت بها المديرية لتطوير الخدمة المقدمة للجمهور عبر ورش العمل والدورات والترتيبات والتجهيزات الإدارية والفنية لتسهيل وتسريع أداء الخدمات المقدمة، مضيفاً بأن الخدمات التي تقدمها المديرية للجمهور تتسم بالجودة والسرعة من خلال التطوير المستمر الذي تقوم به المديرية من رفع للكفاءات وتحسين للجودة وسرعة اتمام المراجعات والخدمات.