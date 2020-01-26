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خشية حدوث تصعيد عقب نشر "صفقة القرن"

جيش الاحتلال يقرر رفع حالة التأهب بالضفة الغربية

26 كانون ثاني / يناير 2020 11:10

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، رفع حالة التأهب بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خشية حدوث تصعيد على خلفية نشر "صفقة القرن"، بحسب ما ذكر موقع "والا" العبري.

وتوجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "كحول لفان" بيني غانتس، إلى واشنطن اليوم، حيث سيجتمعان كلا على حدة بالرئيس ترامب في البيت الأبيض.

 وبحسب القناة الـ13 العبرية، فإن الهدف من هذه الزيارة، هو الاجتماع بالرئيس ترامب، والتعرف على تفاصيل خطة التسوية الأمريكية "صفقة القرن" قبيل الإعلان عنها.

وأعلن البيت الأبيض الخميس الماضي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه دعوة إلى كل من نتنياهو، وغانتس، لإطلاعهما على "صفقة القرن" الثلاثاء المقبل.

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