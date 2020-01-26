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"الأوقاف": خرّجنا نحو 450 حافظًا وعقدنا أكثر من 1700 دورة قرآنية عام 2019

26 كانون ثاني / يناير 2020 11:31

"الأوقاف": خرجنا نحو 450 حافظًا وعقدنا أكثر من 1700 دورة قرآنية عام 2019

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأوقاف والشئون الدينية، أن العام الماضي 2019م شهد تخريج 438 حافظًاً وحافظةً للقرآن الكريم كاملاً، إضافة إلى 4385 طالبًا وطالبةً في مراكزها حفظوا أجزاء من القرآن ما بين 3 إلى 20 جزءًا.

وأوضح مدير عام تحفيظ القرآن الكريم بالأوقاف أ. مازن النجار أن الوزارة لديها 713 حلقةً لتحفيظ القرآن في المساجد منها 257 حلقةً للذكور، و456 حلقةً للإناث، تضم هذه الحلقات أكثر 7274 طالبًا وطالبةً، بالإضافة إلى 7 حلقات للتربية القرآنية الشاملة.

وذكر النجار أن الأوقاف لديها أيضًا 20 حلقة قرآنية في المدارس والسجون لتحفيظ النزلاء، إضافة إلى 83 مركزًا لديوان الحفاظ لتثبيت القرآن الكريم يلتحق فيها نحو 800 طالبًا وطالبةً.

وقال: "نفذنا في عام 2019 الماضي 1705 دورة قرآنية استفاد تخرج منها 22539 خريجًا وخريجةً، منها 758 دورةً في أحكام التلاوة والتجويد تمهيدية وتأهيلية وعليا".

وتابع: "ومنها أيضأ 154 دورةً في تأهيل السند والسند المتصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، و124 دورةً في الروايات والقراءات القرآنية و156 دورةً في القاعدة النورانية، و510 مقرأة قرآنية، و3 دورات في مجال الأصوات".

وأشار النجار إلى أن الوزارة عبر الإدارة العامة للتحفيظ والإدارة العامة للعمل النسائي نظمت 67 مسابقة أهمها مسابقة الأقصى المحلية السنوية لحفظ القرآن وتفسيره. منوهًا إلى تنظيم 10 مخيمات قرآنية صيفية – مفتوحة ومغلقة – اشترك فيها 450 طالبةً.

وأضاف: "أحيا ديوان القراء المبدعين التابع لوزارة الأوقاف نحو 140 أمسية واحتفالاً دينيًا على مدار العام".

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