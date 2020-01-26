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المراقـب العام يبحث التعاون المشتــرك مع النـــائب العام

26 كانون ثاني / يناير 2020 11:43

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غزة- الرأي

زار المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، أمس الأول ، المستشار ضياء الدين المدهون - النائب العام ، في مكتبه بمدينة غزة.

وأكد اللواء بنات خلال الزيارة إلى تكاملية العلاقة بين وزارة الداخلية وخاصة مكتب المراقب العام ومكتب النائب العام، وأنهم يتابعون باهتمام كافة القضايا المقدمة من المواطنين والمؤسسات الحقوقية ، موضحاً أنه يتم التعامل مع القضايا المطروحة من خلال تشكيل اللجان والخروج بتوصيات حول القضايا المطروحة.

وقدم المراقب العام شرحاً تفصيلياً عن دور مكتب المراقب العام وآليات العمل الرقابي وآليات التعامل مع الشكاوي المقدمة من المواطنين والمؤسسات الحقوقية.

وأشار إلى أن الهدف من الزيارة هو السعي لحل جميع الإشكاليات التي تعيق سير العمل وتحقيق العدالة والسعي لترتيب العلاقة وتنظيمها بين النيابة العامة ومكتب المراقب العام.

وشدد المستشار المدهون على أهمية تكاملية عمل مكتب النائب العام مع مكتب المراقب العام وبقية المؤسسات الرقابية، مؤكداً دعمه وسنده لمكتب المراقب العام في القضايا الرقابية، مقدماً الشكر لمكتب المراقب العام على الجهود التي يبذلها في متابعة القضايا التي تحتاج لرقابة ومتابعة من أجل إنفاذ القانون.

وفي نهاية الزيارة أثنى النائب العام على أهمية الزيارة التي من شأنها أن تساهم في تعزيز وتقوية العلاقة بين مكتب النائب العام ومكتب المراقب العام.

 
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