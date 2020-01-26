زينة الحياة وقنديل يصعدان لنهائي بطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم

غزة- الرأي

تأهل فريقا زينة الحياة وشركة قنديل ، للمباراة النهائية لبطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم، والتي تنظمها دائرة الرياضة للجميع بالوزارة برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا ، على صالة سعد صايل بمدينة غزة .

وجاء تأهل زينة الحياة بعد تغلبه في الدور نصف النهائي على الرملاوي بثلاث أهداف دون رد ، بينما صعد فريق قنديل للنهائي بعد فوزه على فريق احتراف بركلات الترجيح " 4 _ 3 " .

وتقام المباراة النهائية للبطولة غدا الإثنين الساعة " 5 " ، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة أ . أحمد محيسن ، وممثلين عن الشركات والنقابات المشاركة في البطولة .

وسيحصل اصحاب المركز الأول على كأس البطولة اضافة لجائزة مالية قدرها " 1000 " شيكل ، بينما سيحصل الوصيف على كأس المركز الثاني وجائزة مالية " 800 " شيكل .