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خلال العام 2019

مكافحة المخدرات: اكثر من 5 الاف مواطن استفاد من برامج التوعية

26 كانون ثاني / يناير 2020 12:03

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غزة- الرأي

أكدت  دائرة التوعية والتخطيط بمكافحة المخدرات بمحافظة خان يونس  أن  أكثر من "5,000"  مواطن  استفاد  من كافة الشرائح المجتمعية بمختلف فئاتهم العمرية من محاضرات التوعية بمخاطر وأضرار المخدرات التي عقدتها الدائرة  خلال الربع الأخير من عام 2019 م المنصرم، وذلك ضمن المبادرة المجتمعية للتوعية بمخاطر المخدرات.

بدوره، ذكر الرائد سفيان قديح رئيس قسم التوعية والتخطيط بمكافحة خان يونس سعيهم للحفاظ على مجتمع آمن وسليم خالي من المخدرات، من خلال العديد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمحاربة هذه الآفة وحماية المواطنين من خطرها، وذلك بالتوازي مع تشديد الإجراءات على مروجي ومتعاطي المخدرات وملاحقتهم عبرالقنوات القانونية.

وبين  قديح أن مجمل المحاضرات التي تم تنفيذها في الربع الأخير من العام المنصرم استهدفت طلاب "3" مدارس ذكور، و "5" مدارس إناث، كما واستفاد كذلك كافة نزلاء مركزي الإصلاح والتأهيل (المركزي، وأصداء) ونزلاء نظارات مراكز الشرطة الخمسة، بالإضافة لطلاب جامعتي الإسلامية والكلية التطبيقية بفرع الجنوب، ومجموعة من السيدات في "3" جمعيات نسوية مجتمعية.

وأشار  إلى أنه خلال المحاضرات تم التركيز على الآثار السلبية للمخدرات بأنواعها على الفرد والأسرة والمجتمع، وكيفية التعرف على أنواعها والآثار التي تظهر على المتعاطي حسب المادة المخدرة، إضافة لتقديم بعض النصائح والإرشادات اللازمة للوقاية من آفة المخدرات.

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