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بلدية جباليا النزلة تنجز 7800 معاملة خلال عام 2019

26 كانون ثاني / يناير 2020 12:07

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غزة- الرأي

قال رئيس قسم قلم الجمهور في بلدية جباليا النزلة ماهر الدعالسة إن القسم أنجز قرابة 7800 معاملة خلال عام 2019.
وأوضح رئيس القسم أنه تم إنجاز 2430 معاملة تتعلق بتراخيص البناء والحرف وتحديد الموقع العام وتحديد الشوارع وطلبات الحصول على الإسمنت، وطلبات تحديد الموقع العام.
وأفاد الدعالسة أنه تم أيضا إنجاز 4315 طلب وشكوى، 1150 منها تم استقبالها على الرقم المجاني وصفحة الفيس بوك، وتوزعت المعاملات إلى طلبات صيانة شوارع، وصيانة وتركيب فوانيس الإنارة، وطلبات خاصة لرئيس البلدية، واعتراضات على المخططات الهندسية والتفصيلية وعلى الشؤون القانونية وشكاوى أخرى.
وأضاف رئيس قسم قلم الجمهور أنه تم إنجاز 1055 معاملة تتعلق بخدمات المياه والصرف الصحي، وتشمل الاشتراكات، وتجديدها ونقلها، وكذلك طلبات صيانة شبكات المياه والصرف الصحي.
وأكد الدعالسة أن طواقم البلدية تسعى دائما إلى إنجاز المعاملات بأقصى سرعة ممكنة منوها بأن استيفاء المواطنين للوثائق والأوراق المطلوبة يسرع من إنجاز المعاملات.
 

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