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لجنة التدقيق المالي والاداري بوزارة الشباب والرياضة تواصل زياراتها للأندية

26 كانون ثاني / يناير 2020 12:44

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غزة- الرأي

قامت لجنة التدقيق المالي والإداري للأندية والمراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ممثلة  برئيس اللجنة علاء الباز  وللأعضاء ياسر داوود و زياد الطيف، بزيارة لنادي الزيتون الرياضي، من أجل الاطلاع على سير العمل في النادي، وتقديم الارشادات الخاصة بالعمل الإداري والمالي وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين .
بدورة ، أكد وفد الوزارة على أهمية التعاون مع الأندية الرياضية، والعمل على توجيهها ومتابعتها، بهدف ضمان نجاحها على كل المستويات .
وكان الوفد قد بدأ سلسلة زياراته الأسبوع الماضي بزيارة نادي غزة الرياضي، وستستمر تلك الزيارات ضمن خطة المتابعة والاشراف التي وضعتها الوزارة لتصويب الأوضاع الإدارية والمالية للأندية الرياضية المراكز الشبابية

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