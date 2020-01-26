لجنة التدقيق المالي والاداري بوزارة الشباب والرياضة تواصل زياراتها للأندية

قامت لجنة التدقيق المالي والإداري للأندية والمراكز الشبابية بوزارة الشباب والرياضة ممثلة برئيس اللجنة علاء الباز وللأعضاء ياسر داوود و زياد الطيف، بزيارة لنادي الزيتون الرياضي، من أجل الاطلاع على سير العمل في النادي، وتقديم الارشادات الخاصة بالعمل الإداري والمالي وفق ما تنص عليه اللوائح والقوانين .
بدورة ، أكد وفد الوزارة على أهمية التعاون مع الأندية الرياضية، والعمل على توجيهها ومتابعتها، بهدف ضمان نجاحها على كل المستويات .
وكان الوفد قد بدأ سلسلة زياراته الأسبوع الماضي بزيارة نادي غزة الرياضي، وستستمر تلك الزيارات ضمن خطة المتابعة والاشراف التي وضعتها الوزارة لتصويب الأوضاع الإدارية والمالية للأندية الرياضية المراكز الشبابية
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