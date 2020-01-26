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الفرا يفتتح لقاء النخبة لطالبات الثانوية العامة بمدرسة عكا

26 كانون ثاني / يناير 2020 12:49

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غزة- الرأي

افتتح أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الأحد ، لقاءً مع نخبة من طالبات الثانوية العامة في مدرسة عكا الثانوية للبنات بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات والخبرات التي تؤهلهم للحصول على مراكز متقدمة في نتائج امتحان الثانوية العامة على مستوى الوطن، بحضور  أ. عبد الله العبادلة رئيس قسم الامتحانات، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة، وأ. عائد زقوت من قسم الامتحانات، وأ. نهلة خلف الله مديرة المدرسة، وأ. عتاب المدهون نائب مديرة المدرسة، وعدد من المعلمات.

بدوره ، الفرا من بالحضور، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء في شحذ الهمم والتواصل مع الطلبة وتعزيز قدراتهم وتبديد مخاوفهم، والاستماع منهم عن كثب حول استفساراتهم، مشدداً  على ضرورة الالتحاق بالامتحان المدرسي "التجريبي" المقرر عقده في العاشر من أبريل، وذلك لأهميته في وضع الطالب في التجربة الحقيقية لأجواء الامتحانات،

ودعا الى  مضاعفة الجهود في هذه المرحلة لتحقيق الأهداف المنشودة، موضحاً أن المديرية حققت نجاحات تربوية وتميزت على المستوى الوطني في العديد من المجالات وخص بالذكر تحقيق المراكز الأولى على مستوى الوطن في امتحانات الثانوية العامة، معرباَ عن الاستعداد الكامل والدائم للمديرية بكافة طواقمها لتوفير متطلبات التفوق للطلبة وتوظيف امكاناتها لتحقيق هذه الغاية.

من جانبه، تحدث أ. العبادلة عن آلية الامتحانات النهائية بدوراتها الثلاث والفئات الملتحقة بها، وطبيعة الأسئلة من حيث الشكل والمضمون، موضحاً التعليمات العامة للامتحانات، وكيفية التعامل مع ورقة الإجابة.

من ناحيتها ، شكرت أ. خلف الله إدارة مديرية التربية والتعليم بخان يونس ممثلةً بمديرها أ. عبد الرحيم الفرا، على جهوده الداعمة لطالبات الثانوية العامة.

هذا وتم الاستماع إلى استفسارات الطالبات وتقديم الفائدة.

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