رئيس بلدية خان يونس يؤكد حرصه على دعم المسيرة التعليمية واحتياجات الطلبة

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة حرصه ومساندته الكاملة على إثراء المسيرة التعليمية ودعم احتياجات الطلبة وتوفير كل ما يلزم لتحقيق بيئة تعليمية سليمة تساعدهم في إثراء حياتهم الدراسية وتصقل تجاربهم العلمية، والمساعدة في الدفع بثقافات إيجابية تسهم في خدمة أبناء خان يونس وتحقق المصلحة العامة.

جاء تأكيد م. البطة خلال لقائه مجلس أولياء أمور الطلاب بمدرسة عبد الله أبو ستة الأساسية (أ) للبنين، بحضور عضو المجلس البلدي د. مازن الشيخ، و أ. محـمد العقاد، ومشاركة إدارة المدرسة والهيئة التدريسية.

وفي بداية اللقاء شرح م. البطة طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمها قطاعات المياه والصرف الصحي والنظافة، ومجمل مشاريع البلدية الرامية إلى تطوير البنية التحتية والفوقية والتركيز على الخدمات المتعلقة بالجوانب الصحية والبيئية، مشيرًا في سياق متصل إلى أن البلدية لديها تواصل وتنسيق يومي مع جميع الهيئات الحكومية والأهلية والمؤسساتية لما فيه خير وفائدة على المواطن والمجتمع بكل مكوناته.

وبيّن رئيس البلدية أهمية المشاريع الكبرى والبالغة تكلفتها (100) مليون دولار والمتمثلة في مشروع محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي في خان يونس، ومكب النفايات الدائم للنفايات الصلبة واللذان سيعززان قطاع الصحة والبيئة والمحافظة على النظافة العامة، مستعرضًا جملة من الجهود المشتركة لإنهاء بعض الملفات الشائكة ومنها " البسطات العشوائية" عبر ايجاد البدائل المناسبة.

وأكد على أن البلدية استجابت لأهالي مدرسة عبد الله أبو ستة وابن خلدون لتبليط الشارع المؤدي لهما من أجل التخفيف من معاناة الطلاب وتسهيل وصولهم إلى مدارسهم.

ودعا م. البطة إدارة المدرسة ومجلس أولياء الأمور إلى ضرورة تفعيل دورهم في تنظيم الأنشطة المتعلقة بتنمية الجوانب السلوكية في تعاملاتهم وغرس القيم النبيلة وتشجيع الطلبة على الشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع .