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مركز شرطة معن وجورة اللوت يُنفذ أكثر من 11 ألف مهمة خلال 2019

26 كانون ثاني / يناير 2020 01:09

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غزة- الرأي

نفذَّت أقسام ومكاتب مركز شرطة معن وجورة اللوت بمحافظة خان يونس "11,699" قضية ومهمة خلال عام 2019 م المنصرم، تنوعت بين إنجاز قضايا وحل خلافات مالية وتنفيذ أوامر قضائية.

وذكر الرائد ياسر هويدي مدير مركز شرطة معن وجورة اللوت أن مكتب التحقيق أنجز "1,524" قضية من أصل "1,529" قضية كانت قد وصلته، فيما أنهى مكتب الشكاوى "157" خلاف مالي وجزائي، بينما نفذ قسم العمليات "1,610" إشارات صادرة و "290" إشارة واردة.

وأوضح أن مكتب التنفيذ نفذ "5,700" مهمة، كان منها "2,429" أمر حبس بالذمة، و "128" أوامر حبس بالغرامة، و"595" مذكرة قبض صادرة عن النيابة، و "58" مذكرة قبض غير خاضة للكفالة، ووزع"2,490" بلاغ للمواطنين.

ولفت إلى أن مكتب الإدارة تعامل مع "1,037" مخاطبة إدارية واردة، و"681" معاملة إدارية صادرة تم أرشفتها جميعاً، فيما نفذ قسم التراحيل "700" مهمة نقل للموقوفين من وإلى النظارة.

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