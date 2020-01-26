" التعليم "تختار مكتبة مدرسة الخنساء كمكتبة مركزية بشرق خان يونس

غزة- الرأي

أشاد مدير التربية والتعليم شرق خان يونس سليمان شعث بجهود الإدارة العامة للتقيات التربوية في تطوير العمل في المكتبات المدرسية والمختبرات العملية وإمدادها بكل ما يلزم، مؤكداً على أهمية وجود فكرة تأسيس مكتبة مدرسية مركزية في مديريات القطاع والتي من شأنها تسليط الضوء على دور المكتبة المدرسية كرافد من روافد العملية التعليمية، كما أن المكتبة المركزية تتيح للمديرية ومدارسها تنظيم الفعاليات المكتبية المختلفة بما فيها المسابقات والندوات.

جاء ذلك خلال استقباله ، وفدًا من دائرة المكتبات المدرسية بالوزارة، وضم الوفد رئيس الدائرة أ. ماجد لولو، ورئيس قسم المكتبات المدرسية أ. عبد الخالق الفرا ، ورئيس قسم المكتبة الإلكترونية أ. فرج السرحي، ورئيس قسم التقنيات التربوية بالمديرية م. أسماء أبو موسى، ومشرف المكتبات المدرسية أ. محمد وادي.

بدوره أوضح لولو أن الاختيار وقع على مكتبة مدرسة الخنساء الثانوية للبنات لتكون المكتبة المركزية الثابتة لمديرية شرق خان يونس، وذلك لاستيفائها المعايير التي حددتها الوزارة، وأن أهم هذه المعايير مركزية موقعها الذي يسهل الوصول إليها من كافة المدارس، ومساحتها التي تتسع لعدد كبير من الزوار، بالإضافة إلى محتوياتها وما تتضمنه من كتب ومراجع، مؤكدًا أن الإدارة العامة للتقنيات ستزود مكتبة الخنساء بكل ما تحتاجه من أثاث ولوازم تليق بها كمكتبة مركزية.

وفي سياق منفصل زار الوفد مدرسة عبد المحسن القطان الأساسية بنين حيث تفقد قاعة المكتبة فيها تمهيدًا لإنشاء نواة مكتبة مدرسية وتزويدها بالأثاث وبالكتب والمراجع اللازمة.