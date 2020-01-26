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انطلاق برامج التوعية المرورية للفصل الدراسي الثاني

الإرشاد المروري ينظم محاضرات توعوية في مدرسة صرفند الأساسية للبنين

26 كانون ثاني / يناير 2020 01:23

فريق الإرشاد المروري ينظم محاضرات توعوية في مدرسة صرفند الأساسية للبنين
فريق الإرشاد المروري ينظم محاضرات توعوية في مدرسة صرفند الأساسية للبنين

غزة- الرأي

انطلقت برامج التوعية المرورية التي ينظمها فريق الإرشاد المروري للفصل الدراسي الثاني،  حيث تم تنظيم محاضرات توعوية  في مدرسة صرفند الأساسية للبنين في مدينة غزة تتضمن السلوكيات المرورية الخاطئة من قبل المشاه كما تم تدريب الطلاب على الاجتياز الآمن للطريق 
وكان في استقبال الفريق مجدي حلاوة مدير المدرسة  الذي رحب بهم وشكر الوزارة وشرطة المرور والجمعيات ذات العلاقة المشاركة لجهودهم  في تثقيف الطلبة وتوعيتهم ،  مشيداً بالدور الكبير الذي يقومون به من أجل رفع مستوى الثقافة المرورية لدي الطلاب .
من جهته،  أكد م . محمد الكحلوت رئيس قطاع الشئون الفنية والهندسية بأن فريق الإرشاد المروري بدأ اليوم برامجه التوعوية في مختلف المدارس في قطاع غزة، حيث بدأت البرامج اليوم في غزة والشمال من قبل فريق الإرشاد المروري الذي تم تشكيله في الفصل الماضي من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لدي الطلبة وللتخفيف من الحوادث المرورية وللمحافظة على أرواح الطلبة أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس .

فريق الإرشاد المروري ينظم محاضرات توعوية في مدرسة صرفند الأساسية للبنين 5df7d72e-12e5-407b-9f55-bb7ac61f2ef8
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