الشباب والرياضة تمنح الترخيص لمركز بيت القانون الشبابي

غزة- الرأي

منحت وزارة الشباب والرياضة التراخيص القانونية اللازمة لمركز " بيت القانون الشبابي " ، بناء على اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المراكز والمؤسسات الشبابية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها أعضاء المركز لمقر الوزارة بمدينة غزة ، بحضور أ . جمال العقيلي مدير عام الشباب ، و أ . بهاء السر مدير دائرة المراكز والمؤسسات الشبابية .

بدوره، قال العقيلي بأن منح التراخيص لمركز بيت القانون الشبابي ، جاء تأكيدا على سعي الوزارة لبناء جيل قانوني شبابي ، قادر على مواجهة التحديات القانونية القائمة ، اضافة لصقل وتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم في المجال القانوني ، من أجل خلق بيئة قانونية تعزز دور الشباب في المجتمع .ٍ

وأضاف العقيلي بأن تفعيل عمل المراكز الشبابية يعمل على تعزيز العلاقة والشراكة بين المؤسسات والمراكز الشبابية ووزارة الشباب والرياضة والتي تشكل حاضنة قانونية لكل المؤسسات والمراكز الشبابية في غزة .