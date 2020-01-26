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الشباب والرياضة تمنح الترخيص لمركز بيت القانون الشبابي

26 كانون ثاني / يناير 2020 01:33

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غزة- الرأي

منحت وزارة الشباب والرياضة التراخيص القانونية اللازمة لمركز " بيت القانون الشبابي " ، بناء على اللوائح والقوانين التي تنظم عمل المراكز والمؤسسات الشبابية.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها أعضاء المركز لمقر الوزارة بمدينة غزة ، بحضور أ . جمال العقيلي مدير عام الشباب ، و أ . بهاء السر مدير دائرة المراكز والمؤسسات الشبابية .
بدوره، قال العقيلي بأن منح التراخيص لمركز بيت القانون الشبابي ، جاء تأكيدا على سعي الوزارة لبناء جيل قانوني شبابي ، قادر على مواجهة التحديات القانونية القائمة ، اضافة لصقل وتنمية قدرات الشباب ومهاراتهم في المجال القانوني ، من أجل خلق بيئة قانونية تعزز دور الشباب في المجتمع .ٍ
وأضاف العقيلي بأن تفعيل عمل المراكز الشبابية يعمل على تعزيز العلاقة والشراكة بين المؤسسات والمراكز الشبابية ووزارة الشباب والرياضة والتي تشكل حاضنة قانونية لكل المؤسسات والمراكز الشبابية في غزة .

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