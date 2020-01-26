قرار بالسماح للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية بغرض التجارة

القدس المحتلة - الرأي

صادق ما يسمى بوزير الداخلية الإسرائيلي، أريي درعي، اليوم الأحد، على قرار غير مسبوق، يسمح بسفر الإسرائيليين إلى السعودية لـ "أغراض تجارية".

وأوضح أنه سيُسمح السفر للسعودية لأهداف تجارية، مثل عقد لقاءات عمل، وبحث عن الاستثمارات، لمدّة 90 يوما.

ويتيح القرار للحجاج المسلمين من الداخل، أيضا، دخول السعودية بجوازات إسرائيلية، لأداء مناسك الحج والعمرة، علما أنه حتى اليوم، كان حجاج الداخل يدخلون السعودية ببطاقات سفر أردنية مؤقتة.

وأوضح درعي أن القرار اتُخذ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي والهيئات الأخرى ذات الصلة.

وفي سياق متصل، كان مجلس الشورى السعودي وافق في الثامن من أيار/ مايو الماضي،‏ على مشروع نظام "الإقامة المميزة"، أي الإقامة الدائمة لمواطني دول أخرى، في السعودية.

وتنقسم هذه الإقامة إلى قسمين، هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة، برسوم محددة تمنح صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.

وبحسب ما أوردته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية في حينه، فإن هذا المشروع سيشمل المواطنين العرب في إسرائيل، من دون أن توضح الصحيفة مصدر هذه المعلومة.

وذكر بيان صادر عن السفارة السعودية في القاهرة، أنه "يمنح النظام للمقيم مزايا، منها الإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقارات، وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية".

وفيما لم تذكر وسائل إعلام سعودية شمل المواطنين العرب في إسرائيل في هذا المشروع، إلا أن "غلوبس" قالت إنه "في إطار تغيير الاتجاه في العلاقات بين إسرائيل والسعودية، سيسمح المشروع الجديد للعرب الإسرائيليين أيضا بالعمل في السعودية.