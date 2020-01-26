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بلدية خان يونس تعقد جلسة استماع حول فعالية التطبيق الإلكتروني لبرنامج المدينة

26 كانون ثاني / يناير 2020 02:14

بلدية خان يونس تعقد جلسة استماع حول فعالية التطبيق الإلكتروني
بلدية خان يونس تعقد جلسة استماع حول فعالية التطبيق الإلكتروني

خان يونس- الرأي

نظمت المجالس الشبابية التابعة لجمعية إنقاذ المستقبل الشبابي، بالتعاون مع بلدية خان يونس جلسة استماع حول "فعالية التطبيق الإلكتروني لبرنامج مدينة خان يونس"، والذي أطلقته البلدية منتصف العام 2019م للتسهيل على المواطنين في التقدم لخدمات البلدية ومتابعتها ورفع الملاحظات والشكاوي بالإضافة إلى تصفح بعض الأنشطة والأخبار المجتمعية والتي تحظى باهتمامات السكان.

وحضر الجلسة مدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومدير مركز خدمات الجمهور م. مازن البحيصي، ومسئول وحدة الإشارة أ. عبد الكريم الفرا، ومسئول لجان الأحياء أ. أسامة سلامة، بالإضافة إلى ممثلي المجالس الشبابية والوجهاء وأعضاء لجان الأحياء والمهتمين ومجموعة من المواطنين الذين استخدموا التطبيق منذ انطلاقه.

وأوضح الأغا، أن تنظيم جلسة الاستماع جاء انطلاقا من الخطة الاستراتيجية التي شارك فيها المجتمع المحلي للأعوام (2018-2021م) والتي تم تخصيص مجموعة من جلسات الاستماع ضمن محور المساءلة المجتمعية والتي تعنى بخدمات البلدية في كافة المجالات التي تلامس حاجة المواطنين، وذلك من منطلق حرص البلدية الشديد على تجويد العمل وتقوية مواطن الضعف وتعزيز مواطن القوة والبناء عليها من أجل المساهمة في تصحيح مسار بعض الخدمات التي يتلقاها المواطنون، مشيراً إلى أن هذه الجلسة تمثل ظاهرة صحية للبلدية لتقويم عملها وتعزيز الخدمة كمًا ونوعًا.

وشرح فريق البلدية خدمات التطبيق والقطاعات التي يشملها ، مشيرين إلى أهميته في تعزيز الاتصال والتواصل بين المواطن والبلدية بهدف تحسين وتجويد الخدمات ورفع مستوى الكفاءة وسرعة الإنجاز وتقديم معاملات المواطنين ومتابعة حساباتهم، كما أنه يمثل نافذة إعلامية لعرض أخبار وأنشطة المدينة، وكذلك التعريف بمعالم المدينة للزوار وغيرها.

وسرد فريق المجالس الشبابية بعض الملاحظات  والتساؤلات حول تطبيق مدينتي خان يونس والمتمثلة في بعض الإشكالات والردود عليها وكذلك قدموا اقتراحات لتحسين خدمات التطبيق.

وقدم فريق البلدية الردود المناسبة والملائمة على استفسارات فريق المجالس الشبابية المشاركين مؤكدين أن تنظيم جلسة الاستماع علاوة على أنها تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للبلدية إلا أنها تأتي ضمن جهود البلدية الرامية لخلق مساحة للشباب لطرح التساؤلات وتمكينهم من حرية الرأي وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وكذلك تم فتح باب النقاش للحضور والاستماع لملاحظاتهم وتساؤلاتهم واقتراحاتهم وسيتم دراستها ومن ثم عمل التغير اللازم  على التطبيق لزيادة الفعالية والتسويق الملائم له.

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