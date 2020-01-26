"الصحة" : تأهيل أقسام الولادة و الحضانة وطوارئ الأطفال بمجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

في إطار تحسين خدمات وزارة الصحة المقدمة للمرضى من خلال تنفيذ عديد المشاريع التطويرية ،فقد عكفت الوزارة على تحسين خدمات الصحة الانجابية في مجمع ناصر الطبى من خلال تأهيل أقسام الولادة و الحضانة وطوارىء الأطفال بتمويل من اليونيسف بتكلفة تصل لأكثر من مليون يورو.

و في السياق، أفاد د.وليد أبو حطب مدير مستشفى التحرير بمجمع ناصر الطبى،أنه سيتم توسعة قسم المبيت الولادة (ج) بالمستشفى من خلال اضافة ثلاث غرف للمريضات لتصل سعتها السريرية الى (22) سرير ،الى جانب ترميم أقسام المبيت الاخرى و اعادة ترتيبها بحيث تضم كل غرفة حمام خاص بالمرضى لتضاهى في خدمتها القطاع الصحي الخاص و توفير الراحة و الخصوصية للسيدات.

و أشار الى اجراء توسعة كبيرة في قسم العمليات حيث سيتم انشاء غرفة عمليات ثالثة وتجهيزها و كذلك توسعة جناح الافاقة واضافة جناح ادارى الى قسم العمليات و تزويده بالأجهزة اللازمة.

وقال خلال لقاء إعلامي :" أنه سيتم و توسعة و تجهيز قسم الحضانة لتصل قدرتها الاستيعابية الى (24) حاضنة مع توفير امكانيات جيدة ترتقى بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال الخدج ،و عزا سبب هذه التوسعة الى انشغال الاسرة بنسبة 100% نتيجة تكدس الحالات الدخول من المواليد الخدج التي يتم استقبالها من محافظة خانيونس و الحالات الخطرة في المحافظات الجنوبية عامة.

و ذكر د.أبو حطب أنه سيتم من خلال هذا المشروع اعادة ترميم و تأهيل قسم طوارىء الأطفال و دعمه بالأجهزة الطبية ليصبح قادرا على اتباع نظام الفرز الطبي و تقديم خدمة متكاملة و ذات جودة عالية للأطفال حيث يتعامل قسم الطوارئ يوميا لا يقل عن (150) طفل.

فضلا عن تجهيز سكن للطبيبات بهدف توفير البيئة المناسبة للكادر الطبي و تقديم الخدمات بكل سهولة.

و يشير د.أبو حطب أن مستشفى التحرير يقدم خدماته لمحافظة خانيونس و الحالات الخطرة بالمحافظات الجنوبية في مجال الولادة و الحضانة حيث يستقبل شهريا (950) حالة ولادة منهم 20% قيصرية ،كما و يجرى (200 عملية نسائية ) شهريا منها 50 عملية كبرى و 150 عملية صغرى