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لتهنئتهم بالمناسبات الاجتماعية

الإعلام الحكومي يشرع بسلسلة زيارات لموظفيه

26 كانون ثاني / يناير 2020 02:40

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غزة- الرأي

نظمت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي سلسلة زيارات لموظفي المكتب ، وذلك لتهنئتهم بمناسباتهم الاجتماعية المتنوعة ، حيث ضم الوفد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ولفيف من مدراء الوزارة.
وشملت الزيارة الموظفين الزملاء براء الشنطي وعاهد علوان وحسن النجار ، وذلك لتهنئتهم بمناسباتهم الاجتماعية ، حيث أوضح سلامة معروف أن الزيارات تأتي في إطار التواصل الاجتماعي وتقوية اواصر العلاقة بين الوزارة والموظفين ، ومواكبة كافة مناسباتهم الاجتماعية  في اطار التواصل المستمر.
وأضاف معروف أن الوزارة ستشرع بزيارة كافة الموظفين ممن لديهم مناسبات اجتماعية خلال الأيام القادمة وصولا لكل الزيارات وفق الجدول المعمول به من قبل دائرة العلاقات العامة في الوزارة ، مقدما التهاني والتبريكات لكل الموظفين في مناسباتهم الاجتماعية.

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