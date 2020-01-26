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نتنياهو عن "صفقة القرن": خطة ستدفع مصالحنا الأكثر أهمية

26 كانون ثاني / يناير 2020 03:58

نتنياهو
نتنياهو

الداخل المحتل-الرأي:

توجه رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، اليوم الأحد، إلى واشنطن، حيث سيلتقي غدا الرئيس الأميركي، "دونالد ترامب"، الذي يتوقع أن يستعرض تفاصيل خطة "صفقة القرن" لتسوية مزعومة للصراع "الإسرائيلي – الفلسطيني".

وقال نتنياهو قبيل صعوده إلى الطائرة، "إنني ذاهب للقاء الرئيس ترامب غدا، ويوم الثلاثاء سنصنع تاريخا معا".

وأضاف نتنياهو "قبل خمس سنوات ذهبت إلى واشنطن لأنني اضطررت إلى الوقوف ضد خطة طرحها رئيس أميركي (باراك أوباما)، ولأني آمنت أن هذه الخطة ستشكل خطرا على المصلح الأكثر أهمية لإسرائيل وعلى وجودها" في إشارة إلى خطة سلام تستند إلى حل الدولتين وانسحاب إسرائيل من معظم الضفة الغربية.

وتابع نتنياهو "إنني ذاهب إلى واشنطن اليوم من أجل الوقوف إلى جانب الرئيس ترامب، الذي وضع خطة أؤمن بأنها تدفع مصالحنا الأكثر أهمية".

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