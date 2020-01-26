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الحردان يتفقد مراكز توزيع منحة المساعدات النقدية

26 كانون ثاني / يناير 2020 04:01

غزة- الرأي:

أجرى نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة خالد الحردان، جولة على مراكز توزيع المساعدات النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، ظهر اليوم الأحد.

وتفقد الحردان سير عملية صرف منحة المساعدات النقدية لـ (70 ألف) أسرة بغزة، تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة.

وبدأت منذ صباح اليوم الأحد عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستهدفة، بواقع (100$) لكل أسرة، فيما ستستمر عملية الصرف لعدة أيام لحين استلام كافة المستفيدين.

وتأتي هذه المساعدات ضمن منحة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للشعب الفلسطيني، في إطار التخفيف من الأزمات الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

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