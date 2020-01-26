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الاقتصاد توفر كميات من الرمال لصالح بلدية المغراقة

26 كانون ثاني / يناير 2020 05:01

الوسطى- الرأي:

أعلنت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع البلديات تسوية الشوارع التي تضررت جراء المنخفض الجوي الأخير في محافظة الوسطى، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني، وكافة المؤسسات الحكومية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمصادر والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني عبد القادر بنات، أنه تم توفير كميات من الرمل والكركار لصالح بلدية المغراقة لأغراض تسوية وفتح الشوارع.

وأضاف بنات، أن الإدارة قامت بالعديد من الجولات الفنية والميدانية لمتابعة كافة الاعمال المتعلقة بالإدارة، ويأتي ذلك في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة لحماية المصادر الطبيعية كما قامت بالعديد من الزيارات للبلديات والمؤسسات في إطار التعاون بين المديرية والقطاعات المختلفة في الوطن.

وأكد بأن الإدارة تسعى دائما للحفاظ على المصادر الطبيعية وتعمل على توفيرها بشكل قانوني من خلال الوزارة.

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