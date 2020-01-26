وكالة الرأي الفلسطينية الدائرة الطبية بالأوروبي تنظم لقاءات حول الاتصال والتواصل وكالة الرأي الفلسطينية الحردان يتفقد مراكز توزيع منحة المساعدات النقدية وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو عن "صفقة القرن": خطة ستدفع مصالحنا الأكثر أهمية وكالة الرأي الفلسطينية يديعوت تنشر بنود صفقة القرن و"شعفاط "عاصمة فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تمديد توقيف أسير من مخيم جنين للمرة الـ14على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يشرع بسلسلة زيارات لموظفيه وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الطبية بمجمع ناصر الطبي تنقذ حياة طفلة بعد تناولها سم فئران وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" : تأهيل أقسام الولادة و الحضانة وطوارئ الأطفال بمجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تعقد جلسة استماع حول فعالية التطبيق الإلكتروني لبرنامج المدينة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل" مساعٍ جادة لتطوير كفاءة التدريب المهني للشباب
أخبار » الأخبار الحكومية

ضبط 4500 عبوة معجون أسنان منتهية الصلاحية في غزة

26 كانون ثاني / يناير 2020 05:07

غزة- الرأي:

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة بالتعاون مع مباحث التموين جولة تفتيشية على جولة للمحلات التجارية،

ضمن الأعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم، أنه تم خلال الجولة ضبط 4500 عبوة من معجون الاسنان منتهية الصلاحية، حيث يقوم التاجر بقص تاريخ الانتهاء لإخفاء التاريخ لتضليل المستهلكين، بالإضافة الى ضبط 1000 عبوة من المبيد الحشري منتهي الصلاحية.

وتم تحويل الملف إلى وحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قرى الأطفال SOS فلسطين تعقد مؤتمر انطلاقة مشروع تمكين فرص توظيف الشباب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟