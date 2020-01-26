ضبط 4500 عبوة معجون أسنان منتهية الصلاحية في غزة

غزة- الرأي:

نظمت الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك مكتب غزة بالتعاون مع مباحث التموين جولة تفتيشية على جولة للمحلات التجارية،

ضمن الأعمال اليومية، وفي إطار متابعتها للأسواق والمحلات التجارية والمخازن في قطاع غزة ومن خلال الجولات اليومية التي تقوم بها الطواقم التفتيشية التابعة للإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك وحرصاَ منها على سلامة المستهلك الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم، أنه تم خلال الجولة ضبط 4500 عبوة من معجون الاسنان منتهية الصلاحية، حيث يقوم التاجر بقص تاريخ الانتهاء لإخفاء التاريخ لتضليل المستهلكين، بالإضافة الى ضبط 1000 عبوة من المبيد الحشري منتهي الصلاحية.

وتم تحويل الملف إلى وحدة الشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الأصول.