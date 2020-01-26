هنية: جاهزون للقاء عاجل مع فتح والفصائل لمواجهة الصفقة

وكالات-الرأي:

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية رفض الحركة لمؤامرة صفقة القرن واعتبارها معركة، التراجع فيها حرام علينا.

وقال هنية في تصريح صحفي اليوم الإثنين، "جاهزون للقاء عاجل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل في القاهرة لنرسم طريقنا ونملك زمام أمرنا، ونتوحد في خندق الدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا".

وأضاف "ولنعلنها مدوية أن الصفقة لن تمر، وستسقط الهجمة الاستعمارية الجديدة، وسينتصر الوطن ويندحر الغزاة".

وشدد هنية على أن فلسطين وطننا وأرضنا، وهي درة الأمة الثمينة غير قابلة للمساومة أو البيع والشراء.