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الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء باردة

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:26

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الاثنين، بارداً نسبياً إلى بارد، وغائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء توقعت الدائرة بأن يستمر الجو باردا نسبياً إلى بارد، وغائماً جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الجو باردا نسبياً إلى بارد، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.

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