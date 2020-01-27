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سامسونغ تطور خاصية جديدة لتبادل الملفات بين هواتف غالاكسي

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:37

سامسونغ تطور خاصية جديدة لتبادل الملفات بين هواتف غالاكسي
سامسونغ تطور خاصية جديدة لتبادل الملفات بين هواتف غالاكسي

كشف موقع "إكس.دي.أيه ديفيلوبرز" لموضوعات التكنولوجيا عن قيام شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس بتطوير خاصية جديدة لتبادل الملفات بين هواتف جالاكسي الذكية التي تنتجها على غرار خاصية "أير دروب" الموجودة في هواتف آيفون التي تنتجها شركة آبل الأمريكية المنافسة.

وأشار الموقع المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الخاصية الجديدة تعرف باسم "كويك شير" أو "التبادل السريع" وتعمل مع نظام التشغيل أندرويد.

وذكر موقع "إكس.دي.أيه ديفيلوبرز" أن الخاصية الجديدة تتيح للمستخدمين تبادل الصور والفيديوهات وغيرها من الملفات بين أجهزة سامسونج، مضيفا أن خبرائه حاولوا اختبار الخاصية مع أحد الأجهزة لكنهم لم يتمكنوا من اتمام عملية نقل الملف ربما لآن الجهاز لا يدعم الخاصية.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الخبراء يعتقدون أن الخاصية ستكون مدعومة فقط من الهاتف الذكي جالاكسي إس 20 وهو الهاتف المنتظر من سامسونج والمتوقع الكشف عنه يوم 11 شباط/فبراير المقبل خلال مؤتمر للشركة الكورية الجنوبية في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.

وعلى عكس خاصية "أير دروب" في أجهزة آبل والتي تم الكشف عنها في 2015، فإن "كويك شير" ستستخدم تكنولوجيا الحوسبة السحابية بما يسمح بنقل ملفات يصل حجمها إلى 1 جيجابايت من خلال تخزينها مؤقتا على خدمة "سامسونج كلاود" للحوسبة السحابية. وبعد ذلك يمكن بث هذه الملفات مباشرة إلى الأجهزة التي تستخدم منصة "سامسونج سمارت ثينجس" أو تنزيلها إلى جهاز آخر.

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