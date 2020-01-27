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فوائد الأفوكادو الصحية تجعله يتربع على عرش الفواكه

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:44

فوائد الأفوكادو الصحية تجعله يتربع على عرش الفواكه
فوائد الأفوكادو الصحية تجعله يتربع على عرش الفواكه

الأفوكادو هو غذاء صحى بشكل لا يصدق مع نسبة عالية من الدهون والمواد الغذائية الصحية، حيث يزيد من نسبة الكولسترول الجيد، وتقدم الفاكهة حوالى 20 من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، بما فى ذلك الفيتامينات K و C و E و B والبوتاسيوم واللوتين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “EveryDayHealth”، قدم الباحثون أفضل 4 فوائد للأفوكادو تجعله يتربع على عرش الفواكه، وتشمل:

1. يحمي العينين

يحتوى الأفوكادو على الكوتين كاروتين واللوتين المضاد للأكسدة، وهو لاعب رئيسي في صحة العين.

ويرسب اللوتين في شبكية العين ويساعد في تصفية الضوء الضار وحماية العين من التلف ويشجع على تجديد خلايا العين السليمة.

ووجد الباحثون أن تناول الأطعمة التي تحتوي على لوتين يحمي عينيك من الإصابة بأمراض مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين مع تقدم العمر، والدهون الصحية في الأفوكادو تعزز امتصاص الكاروتينات، بما في ذلك بيتا كاروتين، الليكوبين، وزيكسانثين، والتي تحارب جميعها أضرار الجذور الحرة وتحمي الخلايا السليمة.

2. يخفض ضغط الدم

ربما تكون قد سمعت أن الموز مصدر جيد للبوتاسيوم، لكن هل تعلم أن الأفوكادو يحتوى على كمية أكبر من البوتاسيوم مقارنة بالموز؟

ووجد الباحثون أن 150 جراما من الأفوكادو يحتوى على 727 مجم من البوتاسيوم، وهو ما يمثل 215 من المدخول اليومي الموصى به لمعظم الناس.

والبوتاسيوم معدن مهم لأنه مسئول عن تنظيم ضغط الدم، وتشير الدراسات إلى أن استهلاك الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يسبب انخفاضًا في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

3. يخفض الكولسترول

قد تسأل نفسك ماذا يعنى أن الأفوكادو يحتوى على "نوع جيد من الدهون"، حيث إن الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي ترفع مستويات الكوليسترول الجيد.

في دراسة أجريت عام 1996، وجد الباحثون أن الأفوكادوا أدى إلى ارتفاع الكولسترول الكلى في الدم بنسبة 17% وانخفاض 22% في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ، وزيادة بنسبة 11% في الكولسترول الجيد.

4. يحارب السرطان

تشير الدراسات إلى أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الأفوكادو تلعب دورا حيويا في الوقاية من السرطان.

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