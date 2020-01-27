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مداهمات في الضفة واعتقال 19 مواطناً

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:48

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها تسعة عشر مواطناً.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال داهمت برطعة غرب مدينة جنين وقامت باعتقال تسعة مواطنين، وآخرين من مخيم جنين وبلدة يعبد.

وذكرت أن المعتقلين من برطعة هم:  منير ناصر علاقمة، ومحمد ناصر علاقمة، وبرهان عزات قبها ومصطفى يحيى قبها  ومحمد عبد النور قبها ومنتصر فريد قبها ومحمد إبراهيم قبها وأيمن توفيق قبها ويوسف عصام قبها.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال كلاً من إبراهيم عماد العامر من مخيم جنين، ونضال نفيعات، وأيوب نفيعات من يعبد جنوب غرب جنين.

أيضاَ قامت قوات الاحتلال باعتقال المحرر محمود دمحان الفسفوس من دورا جنوب الخليل، ويزن عز الدين تيلخ من مخيم الفوار جنوب المدينة.

كذلك قامت قوات الاحتلال باعتقال أحمد الطريفي من عين يبرود ومعتصم أبو عليا من المغير شرق رام الله، إضافة لاعتقال أكرم أبو سرور من بيت لحم.

 

 

 

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