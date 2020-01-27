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اعرف أسباب القرحة الهضمية فى المعدة والأثنى عشر

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:50

اعرف أسباب القرحة الهضمية فى المعدة والأثنى عشر
اعرف أسباب القرحة الهضمية فى المعدة والأثنى عشر

القرحة الهضمية عبارة عن ثقوب صغيرة أو تآكل يحدث في بطانة المعدة أو الاثني عشر، وهناك نوعان من القرحة الهضمية:قرحة المعدة: تحدث في بطانة معدتك وقرحة الاثني عشر: تحدث في بطانة الاثني عشر، والاثني عشر هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، مباشرة خارج معدتك ، وهو مسؤول عن الكثير من هضم الطعام، في هذا التقرير نتعرف على أسباب القرحة الهضمية وعوامل الخطر التى تؤدى إليها، وفقا لموقع  drugs.

اسباب القرحة الهضمية وعوامل الخطر التى تؤدى إلى الإصابة بها

تصطف المعدة والاثني عشر لدينا مع الطبقة الداخلية المنتجة للمخاط المعروفة باسم الغشاء المخاطي، هذه الطبقة حساسة وتعتمد سلامتها على التوازن الدقيق لعوامل الحماية (مثل إنتاج المخاط) والعوامل المدمرة (مثل إنتاج الحمض).
يمكن أن يؤدي تعطيل هذا التوازن إلى انقطاع هذه الطبقة الواقية ، مما يسبب قرحة هضمية، قد تحدث اضطرابات نتيجة لما يلي:
 
-إنتاج حمض المعدة بشكل مفرط.
-استهلاك الكحول المفرط (يحفز إنتاج الحمض).
-العدوى، وخاصة مع بكتيريا المعدة الشائعة المعروفة باسم هيليكوباكتر بيلوري.
-مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (مثل الأسبرين والإيبوبروفين).
-حالات أخرى ، مثل مرض الكبد أو مرض كرون أو متلازمة زولينجر إليسون.
-الإجهاد البدني ، مثل الجراحة الكبرى أو الحروق.
 
على الرغم من أن الإجهاد اليومي (الإجهاد العاطفي) لا يبدو أنه يسبب القرحة، فقد يزيد الألم سوءًا. 
 
يزداد خطر الإصابة بالقرحة عند الأشخاص الذين يدخنون و يشربون القهوة ، لأنهم معروفين بتحفيز إنتاج الحمض في المعدة وجعل القرحة أسوأ.
 الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من القرحة الهضمية أو مع فصيلة الدم O هم أيضًا أكثر عرضة للقرحة الاثني عشرية.

أعراض القرحة الهضمية

تختلف الأعراض من شخص لآخر ، وقد لا تظهر بعض الأعراض على الإطلاق. 
الألم البطني شائع ، ويميل الألم المرتبط بقرحة الاثني عشر إلى الشعور بالراحة عن طريق الطعام (على الرغم من تفاقمه بسبب الكحول أو القهوة) ، بينما يميل الألم المرتبط بقرح المعدة إلى تفاقمه بعد الطعام. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى:

الانتفاخ أو التجشؤ.
دم في القيء أو البراز أو البراز الغامق.
ألم في الصدر.
حرقة في المعدة أو عسر هضم.
الغثيان أو القيء .
تعب.
زيادة الوزن (أكثر شيوعًا مع قرحة الاثني عشر) أو فقدان الوزن (أكثر شيوعًا مع تقرحات المعدة).

قرحة الاثني عشر أكثر عرضة للتسبب في آلام في البطن ليلا. الأعراض مثل القيء والألم الشديد أو الدم في البراز نادرة في حالات القرحة الهضمية ويجب إبلاغ الطبيب بها.

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