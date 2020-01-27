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هيكل حريري غامض يكشف عن مهارة هندسية كبيرة للعناكب

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:56

هيكل حريري غامض يكشف عن مهارة هندسية كبيرة للعناكب
هيكل حريري غامض يكشف عن مهارة هندسية كبيرة للعناكب

عثر أحد العلماء على هيكل حريري غامض في منطقة الأمازون يعرف باسم silkhenge، وقع إنشاؤه بواسطة عنكبوت.

والتقط عالم الحشرات فيل توريس، مقطع فيديو لا يصدق لعنكبوت يدور حول نسخة معقدة شبيهة بالمعلم الشهير ستونهنج.

وصور توريس الفيديو أثناء رحلة قام بها مؤخرا إلى جزيرة silkhenge في بيرو، ونشره عبر قناته على "يوتيوب".

ولم يرصد توريس هيكلا واحدا فقط لما يعرف بـ silkhenge، بل ثلاثة منها، وهي هياكل صغيرة غريبة تتميز ببرج حريري في المركز، مع "سياج" من أبراج حريرية تحيط به في شكل دائري.

وقال توريس: "بالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية ببنية silkhenge، يوجد أسفل هذا البرج الأوسط وداخل تلك الكرة البيضاء عدد من البيض، وعادة ما تكون بيضتان إلى 4 بيضات من بيوض العنكبوت، ما يجعل الأمر غريبا بالفعل .. لأن معظم العناكب تضع مئات البيوض في وقت واحد، وليس عددا قليلا منها".

وما يزال السياج المحيط بالبرج المركزي لهيكل silkhenge لغزا غامضا بالنسبة للعلماء.

وأوضح توريس أنه من النادر رصد هياكل silkhenge ما يعني أنه لم يكن هناك ما يكفي من الوقت لمراقبة العناكب أثناء قيامها بهذا "العمل الهندسي" في البرية.

وقال توريس إنه كثيرا ما توجد هذه الهياكل الغريبة على الجانب السفلي للأوراق العريضة، ولكنها تظهر في بعض الأحيان على اللحاء.

وفي الفيديو الجديد، الذي شاركه توريس على "يوتيوب" في 14 يناير، قام بتوثيق زيارة له في يناير 2019 إلى جزيرة Silkhenge في بيرو، حيث أظهرت اللقطات عالية الدقة تفاصيل رائعة حول هياكل silkhenge الغامضة.

وأشار توريس إلى أن بناء مثل هذا الهيكل ربما يكون بهدف الدفاع، حيث أنه قد يكون بمثابة نوع من العوائق التي تحول دون تمكن الدبور من الهبوط فوقه، لكن السبب الحقيقي لبناء silkhenge ما يزال لغزا حقيقيا للعلماء.

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