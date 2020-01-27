وكالة الرأي الفلسطينية بطولة اسبانيا: رأس ناتشو تفسد مغامرة بلد الوليد وتمنح الريال الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية باير ليفركوزن يهزم دوسلدورف بثلاثية نظيفة وكالة الرأي الفلسطينية في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من "هاكرز" الواتساب وكالة الرأي الفلسطينية آبل ترفض الدعوات الأوروبية لتوحيد شاحن الهاتف الذكي وكالة الرأي الفلسطينية ساعي بريد يمتنع عن تسليم 24 ألف رسالة لأصحابها وكالة الرأي الفلسطينية صينيان يتركان ولديهما في المطار بعد اشتباه إصابة أحدهما بكورونا وكالة الرأي الفلسطينية هيكل حريري غامض يكشف عن مهارة هندسية كبيرة للعناكب وكالة الرأي الفلسطينية اعرف أسباب القرحة الهضمية فى المعدة والأثنى عشر وكالة الرأي الفلسطينية مداهمات في الضفة واعتقال 17 مواطناً وكالة الرأي الفلسطينية اسباب السعال المزمن منها ارتجاع المرئ
أخبار » عجائب وطرائف

صينيان يتركان ولديهما في المطار بعد اشتباه إصابة أحدهما بكورونا

27 كانون ثاني / يناير 2020 08:58

صينيان يتركان ولديهما في المطار بعد اشتباه إصابة أحدهما بكورونا
صينيان يتركان ولديهما في المطار بعد اشتباه إصابة أحدهما بكورونا

تخلّى صينيان عن ابنيهما في المطار وتركاهما يواجهان مصيرهما بمفردهما بعد الاشتباه بإصابة أحدهما بكورونا وحظره من السفر للتأكد من سلامته قبل السماح له باستكمال رحلته إلى وجهته مع عائلته.

وبحسب ما نقلته صحيفة ذا صن عن وسائل إعلام صينية، كانت العائلة تحاول ركوب طائرة في مطار نانجينغ، لكن الأبوين تركا ابنهما وابنتهما عند بوابة المغادرة بعد أن أظهر التحليل أن درجة حرارة جسم الصبي كانت مرتفعة بشكل مثير للريبة.

وبحسب ما ذكرته الصحف صينية محلية، فإن الأبوين هجرا ابنهما وبنتهما عند بوابة المغادرة بالمطار، واستقلا رحلة الطيران بمفردهما في مدينة نانجينغ الشرقية، تاركين عمال الخطوط الجوية والركاب الآخرين في حالة صدمة، 

ورغم أن هذه القصة الصادمة انتهت بالسماح للطفلين في نهاية المطاف من الصعود على متن الطائرة المحلية بعد التأكد من عدم إصابتهما بكورونا، غير أن هذه الحادثة عرّضت الأبوين لنقد عنيف من الصحف العالمية التي تناقلت صورة الطفلين وهما يجلسان بمفردهما على مقاعد الانتظار في المطار، دون إظهار ملامح وجههما أو تفاصيل عن هويتهما.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تعصف فيه البلاد بسلالة جديدة من فيروس كورونا، الذي أودي بحياة 46 شخصاً على الأقل. وعادة ما تكون أعراض فيروس كورونا  تظهر بالحمى والسعال وصعوبة في التنفس، وشددت المدن في جميع أنحاء الصين على إجراء الفحوصات الصحية في وسائل النقل العامة اليوم في محاولة لمحاصرة انتشار المرض بين السكان.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قرى الأطفال SOS فلسطين تعقد مؤتمر انطلاقة مشروع تمكين فرص توظيف الشباب

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟