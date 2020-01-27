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ساعي بريد يمتنع عن تسليم 24 ألف رسالة لأصحابها

27 كانون ثاني / يناير 2020 09:01

ساعي بريد يمتنع عن تسليم 24 ألف رسالة لأصحابها
ساعي بريد يمتنع عن تسليم 24 ألف رسالة لأصحابها

برر ساعي بريد ياباني أمام الشرطة رفضه تسليم 24 ألف رسالة بريدية لأصحابها، طيلة أعوام أحياناً، بأن وظيفته في غاية الصعوبة، حسب وسائل محلية يابانية.

وتردد أن الرجل قال للشرطة: "كانت محنة كبيرة أن أقوم بتسليم كل هذا البريد".

وعثرت السلطات على آلاف الرسائل البريدية التي لم تسلم مكدسة في منزله بإقليم كاناجوا القريب من طوكيو.

ولم يسلم الرجل الرسائل على مدى سنين، ولم يكتشف أمره إلا أخيراً بعد تحقيقات داخلية في إدارة البريد، وإبلاغ مسؤولو الإدارة الشرطة.

 وبدأت الجهود الآن لتسليم كل هذا البريد مشفوعاً باعتذار لكل شخص اضطر للانتظار كل هذه المدة لاستلام رسالته أو طرده البريدي.

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