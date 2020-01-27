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آبل ترفض الدعوات الأوروبية لتوحيد شاحن الهاتف الذكي

27 كانون ثاني / يناير 2020 09:03

آبل ترفض الدعوات الأوروبية لتوحيد شاحن الهاتف الذكي
آبل ترفض الدعوات الأوروبية لتوحيد شاحن الهاتف الذكي

توحيد المواصفات والمنافذ شيء يعود بالنفع على الجميع دائماً، لكن هذا الكلام لا يسري على آبل، التي ترفض الإنصياع للمطالبات المستمرة. وآخرها كانت دعوة البرلمان الأوروبي الذي وضع مسودة تعديل قانون تطالب فيه بوضع شاحن موحد ويكون أساسي للهواتف الذكية وأية أجهزة لاسلكية أخرى، وهو ما رفضته آبل رسمياً.

تقول آبل أن الشاحن الموحد يقوضّ ويحدّ من الابتكار ويزعج بعض الزبائن ويخلق كمية كبيرة من النفايات الإلكترونية. وتثبت آبل إدعاءاتها بدراسة تقول أن اعتماد المعيار الموحد لشاحن الهاتف الذكي سيؤدي إلى تكاليف بقيمة 1.5 مليار يورو، وهو مبلغ أكبر بكثير مقارنة مع المنافع البيئية من ذلك والتي تقدر بنحو 13 مليون يورو فقط.

وكانت آبل قد انتقلت جزئياً إلى اعتماد منفذ USB-C في آيباد برو وبعض حواسب ماك بوك وآيفون 11 برو الذي يأتي مع شاحن USB-C لكنه بحاجة إلى كييبل للتحويل إلى Lightning.

سينشر الإتحاد الأوروبي دراسة أجراها حول هذا الموضوع لتعزز إدعاءاتها بشأن الشاحن الموحد في نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل.

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