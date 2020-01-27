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في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من "هاكرز" الواتساب

27 كانون ثاني / يناير 2020 09:05

في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من "هاكرز" الواتساب
في أقل من دقيقة.. أمن نفسك من

أحيانا لا تكون هجمات تطبيق واتساب الإلكترونية بسبب ثغرات أمنية قومية، أو بسبب أخطاء هندسية في التطبيق، بل بسبب جهلنا بحماية حساباتنا على تطبيق الرسائل الأشهر في العالم.

ووفقا لموقع "فوربس"، بإمكاننا حماية أنفسنا من اختراقات الحساب على تطبيق واتساب، باتباع خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة.

وعندما يتعلق الأمر باختراق تطبيق واتساب، أو منصات الرسائل الأخرى، تتنوع أساليب الاختراق وتأثيرها على المستخدم.

ورأينا في العام الماضي هجمات إلكترونية  تصيب المستهدفين ببرامج تجسس، كما شهد التطبيق ملفات وسائط متعددة خطرة، يتم تبادلها في المحادثات، كما رأينا حالات يتم فيها حظر المستخدم من الدخول لحسابه على واتساب.

كل هذه المشكلات تم حلها بشكل كبير من قبل فريق واتساب، الذي رمم نظامه الأمني لحماية المستخدمين، ولكن هذا لم يمنع "الهاكرز" من اكتشاف طرق جديدة للهجوم.

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