بطولة اسبانيا: رأس ناتشو تفسد مغامرة بلد الوليد وتمنح الريال الصدارة

أنقذ المدافع ناتشو فيرنانديز فريقه ريال مدريد من فخ التعادل السلبي مع مضيفه بلد الوليد وسجل له هدف الفوز 1 - صفر في مباراتهما أمس الأحد في ختام فعاليات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وانفرد الريال بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 46 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة حامل اللقب والذي خسر أمام فالنسيا أول من أمس في مباراته بنفس المرحلة.

وفي المقابل ، تجمد رصيد بلد الوليد عند 22 نقطة في المركز السادس عشر بعدما مني بالهزيمة الرابعة مقابل خمسة تعادلات في آخر تسع مباريات خاضها بالمسابقة ليواصل مسلسل النتائج الهزيلة في المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى الدقيقة 78 التي سجل فيها ناتشو فيرنانديز هدف المباراة الوحيد بضربة رأس رائعة.

وتابع اتلتيكو مدريد عروضه المخيبة منذ مطلع العام الحالي بسقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعبه امام ليغانيس صاحب المركز قبل الاخير.

وهي المباراة الرابعة تواليا في مختلف المسابقات التي يفشل فيها اتلتيكو في الفوز، بعد خسارته بركلات الترجيح امام جاره في العاصمة ريال مدريد في نهائي الكأس السوبر الاسبانية التي اقيمت في السعودية، ثم سقط امام ايبار في الدوري صفر-2، وخرج من كأس اسبانيا بخسارته امام كولتورال ليونيسا من الدرجة الثالثة 1-2 بعد التمديد.

ومن شأن هذه السلسلة ان تزيد من الضغوطات على كاهل المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الذي يواجه اكبر ازمة لفريقه منذ ان تولى الاشراف عليه قبل 8 سنوات وبدأ يتعرض للانتقادات من انصار الفريق.

وتنتظر الفريق مهام في غاية الصعوبة في مواجه ليفربول حامل اللقب في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا في 18 شباط المقبل. بالاضافة الى دربي مدريد الاسبوع المقبل في الدوري المحلي.

وكان اتلتيكو الطرف الافضل لا سيما في الشوط الاول لكنه واجه ايفان كويلار حارس مرمى ليغانيس في ذروة تألقه حيث تصدى الاخير لاكثر من كرة خطرة بينها ثلاث محاولات لانخل كوريا (20 و23 و37).

ويحاول سيميوني ايجاد حل للعقم الهجومي الذي يعاني منه فريقه من خلال الحصول على خدمات الاوروغوياني ادينسون كافاني من باريس سان جرمان الفرنسي قبل اقفال باب الانتقالات الشتوية نهاية الشهر الحالي.

وتراجع أتلتيكو مدريد الى المركز الخامس برصيد 36 نقطة بفارق الاهداف خلف خيتافي الذي انتزع المركز الرابع بفوزه القاتل على ضيفه ريال بيتيس بهدف وحيد سجله أنخل لويس رودريغيز في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وعزز ريال سوسييداد موقعه في المركز السادس بفوزه الكبير على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها السويدي ألكسندر إسحاق (46) وفران غاميز (58 خطأ في مرمى فريقه) وكريستيان بورتوغيس مانتسانيرا "بورتو" (81).

وعاد ريال سوسييداد الى سكة انتصارات بعد خسارتين متتاليتين امام ضيفه فياريال 1-2 ومضيفه ريال بيتيس صفر-3، فرفع رصيده الى 34 نقطة بفارق الاهداف امام فالنسيا ، فيما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.

وتعادل سلتا فيغو مع إيبار سلبا أيضا.