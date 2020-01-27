انطلاق الجولة الـ 17 للدوري الممتاز : فوزان لشباب رفح واتحاد خان يونس

ابتعد نادي شباب رفح عن منطقة الخطر،بفوزه على ضيفه الصداقة بنتيجة 2-1 على ملعب رفح البلدي، في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري العام الممتاز.

انتهى الشوط سلباً، وفي الشوط الثاني سجلت ثلاثة أهداف، تقدم رفح عبر عبد الله عبيد في الدقيقة 65, وأضاف عبد الرحمن صالح الحميدي الهدف الثاني في الدقيقة 68, وقلص الفارق للصداقة ميسرة البواب في الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

ورفع شباب رفح رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر, وبقي رصيد الصداقة 24 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام خدمات الشاطئ، واتحاد بيت حانون الرياضي.

حكم المباراة: الدولي سامح القصاص للساحة، وساعده محمود الصواف، ومحمد السدودي، وخالد الشيخ خليل رابعاً.

وعلى ملعب خان يونس البلدي، عمق اتحاد خان يونس جراح غزة الرياضي، وفاز عليه بنتيجة 2-1، انتهى الشوط الأول الذي اتسم بالحذر بين الفريقين سلباً. وتقدم الاتحاد في الشوط الثاني عبر محمد أبو عودة في الدقيقة 75, وأضاف خالد النبريص في الدقيقة 90, وقلص الرياضي الفارق عبر ثائر أبو عبيدة في الدقيقة 78. ورفع اتحاد خان ينس رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد الرياضي عند 14 نقطة في المركز الـ11 قبل الأخير.

حكم اللقاء: هاني مسمح للساحة، وساعده محمود أبو حصيرة، ومحمد خطاب، وأمين عويص رابعاً.

الدرجة الاولى

حقق نادي التفاح انتصاراً غالياً على نظيره الزيتون بنتيجة 3-2، على ملعب بيت حانون البلدي، في افتتاح منافسات مباريات الأسبوع الـ17 من دوري الدرجة الأولى. سجل ثلاثية التفاح محمد السطري في الدقيقة 6, وعمر أبو شقرة في الدقيقة 85, وفادي عوض الله في الدقيقة 90, وللزيتون هيثم النجار في الدقيقة 12, ونضال حجاج في الدقيقة 94، وشهدت المباراة في نهايتها إبعاد الحكم مصطفى أبو عميرة من الزيتون.

ورفع التفاح رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الجلاء, وأمام خدمات النصيرات على التوالي، وبقي رصيد الزيتون 18 نقطة في المركز الـ 11 قبل الأخير.

وفي اللقاء الثاني، خطف الأقصى فوزاً ثميناً من منافسه خدمات البريج بنتيجة 1-صفر على ملعب الشهيد محمد، أحرزه محمد الغول في الدقيقة 42، وشهدت المباراة إبعاد الحكم للاعبي الأقصى أحمد عجور في الدقيقة 70, وأحمد أبو كوش في الدقيقة 77. وبذلك، ارتفع رصيد الأقصى إلى 24 نقطة في المركز الخامس, وبقي رصيد خدمات البريج 23 نقطة بالمركز السابع "مؤقتاً".

الدرجة الثانية

فاز بيت لاهيا على الوفاق بنتيجة 1-صفر على ملعب بيت لاهيا، في افتتاح الأسبوع الحادي عشر من دوري الدرجة الثانية لفرع غزة والشمال، سجله وجدي عودة في الدقيقة 42. وارتفع رصيد بيت لاهيا إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وبقي رصيد الوفاق 10 نقاط في المركز السابع الأخير.

وفي المباراة الثانية، فاز خدمات جباليا على السلام بنتيجة 1-صفر، سجله سالم رضوان في الدقيقة 54, وارتفع رصيد الفائز إلى 12 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف الرضوان وبقي رصيد السلام عند 11 نقطة في المركز السادس.

الدرجة الثالثة

وفي الدرجة الثالثة في فرع الوسطى والجنوب، في افتتاح منافسات الأسبوع السادس، فاز نادي المصدر على الشافعي بنتيجة 2-1 على ملعب النصيرات البلدي، سجلهما أحمد كلوب في الدقيقة 45، وجابر أبو رضوان في الدقيقة 98 من ركلة جزاء، و للشافعي الوحيد سامي بريص في الدقيقة 67.

ورفع المصدر رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، وبقي رصيد الشافعي 5 نقاط في المركز الخامس.