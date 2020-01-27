النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397) الاثنين 27/1/2020
أخبار فلسطينية
- الخارجية الفلسطينية: إبعاد رجال الدين والمواطنين عن الأقصى انتهاك فاضح لحرية العبادة
- الجهاد الإسلامي تطلق “أسبوع القدس” وتدعو لـ”النفير العام” رفضا لمخططات الاحتلال
- عريقات: ما يفعله ترامب ظلم للفلسطينيين ويدمر طريق السلام
- مسؤول فلسطيني: عباس رفض تلقي اتصالا هاتفيا من ترامب
- السلطة تهدد بالانسحاب من «أوسلو» رداً على خطة ترامب
- القدس: اعتقال 38 شخصًا في مواجهات بين الحريديين والشرطة
- هنية: جاهزون للقاء عاجل مع فتح والفصائل لمواجهة "صفقة القرن"
- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: الخطة الأمريكية للسلام “لن تمر”
- هنية: صفقة القرن لن تمر وستسقط الهجمة الاستعمارية وسينتصر الوطن
أخبار إسرائيلية
- بعد “إصلاحات” بن سلمان: إسرائيل تعلن في مرسوم جديد السماح بالسفر رسميا للسعودي
- نتنياهو وغانتس إلى واشنطن لبحث خطة السلام الأميركية
- نتنياهو: صفقة القرن تعزز مصالح «إسرائيل» الأكثر حيوية
- وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
الاخبار الدولية
اخبار عربية
- الأردن يرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية
- البرلمان العربي يُصدر وثيقة الأمن المائي
- صرف منحة صاحب السمو لـ 70 ألف أسرة في غزة
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الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول فلسطيني : عباس رفض تلقي اتصال من ترامب
- عريقات: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية يعني انسحابها من “أوسلو”
- طائرات حربية للاحتلال الإسرائيلي تقصف موقعا لحركة “حماس” جنوبي قطاع غزة ـ (فيديو)
- رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: الخطة الأمريكية للسلام “لن تمر”
- مسؤول في هيئة العودة ينفي لـ”القدس العربي” أي تغيير على خطط 2020 أو…
- الجهاد الإسلامي تطلق “أسبوع القدس” وتدعو لـ”النفير العام” رفضا لمخططات الاحتلال
- الخارجية الفلسطينية: إبعاد رجال الدين والمواطنين عن الأقصى انتهاك فاضح لحرية العبادة
- بعد “إصلاحات” بن سلمان: إسرائيل تعلن في مرسوم جديد السماح بالسفر رسميا للسعودي
-
الشرق الأوسط
- نتنياهو وغانتس إلى واشنطن لبحث خطة السلام الأميركية
- تلويح فلسطيني بحل {السلطة} رداً على الخطة الأميركية للسلام
الخليج الإماراتية
- السلطة تهدد بالانسحاب من «أوسلو» رداً على خطة ترامب
- إصابة فلسطيني في غارات جوية للاحتلال على غزة
- عاصمة فلسطينية في شعفاط وسيادة «إسرائيلية» على القدس
- الأردن يرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية
- استشهاد طالبين واعتقال العشرات في 2019
- نتنياهو: صفقة القرن تعزز مصالح «إسرائيل» الأكثر حيوية
الغد الأردنية
- مستوطنون يحرقون مسجدا ثانيا بالقدس المحتلة ويقتحمون الأقصى بحماية قوات…
- الاحتلال يقصف موقعين في جنوب قطاع غزة
الاهرام المصرية
- الفلسطينيون يهددون بالانسحاب من اتفاقات أوسلو حال إعلان ما يسمى بـ"صفقة القرن"
الشروق المصرية
- عريقات: ما يفعله ترامب ظلم للفلسطينيين ويدمر طريق السلام
- نتنياهو يقول إنه سوف يصنع التاريخ مع ترامب خلال زيارته للولايات المتحدة
الشرق القطرية
الاخبار اللبنانية
- صفقة القرن»: شبه دولة بتمويل سعودي
- آخر «نُسخ» الصفقة: شبه دولة فلسطينية... بتمويل سعودي
- نتنياهو وغانتس على طاولة ترامب
- «صفقة القرن» و«أوسلو»: هل تَلِد الحيّة إلّا حيّة؟
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- أبو سنينة: حملة "الفجر العظيم" أربكت حسابات الاحتلال
- تقرير إهمال الاحتلال "البنية التحتية" بالقدس.. سياسة ممنهجة للتهجير الصامت
- الاحتلال يقصف أرضاً زراعية شرق رفح
- هنية: صفقة القرن لن تمر وستسقط الهجمة الاستعمارية وسينتصر الوطن
- "صفقة القرن".. دولة فلسطينية منزوعة السيادة عاصمتها "شعفاط"
- هآرتس: السماح رسميًا للإسرائيليين بالسفر إلى السعودية
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
القدس المحلية
- عريقات: ما يفعله ترامب ظلم للفلسطينيين
- مركز الميزان يطالب بمحاسبة عناصر شرطة اعتدوا على موقوف بغزة
- الاحتلال يداهم مساكن مواطنين في خربة الحديدية بالأغوار
- "الوطني" يطالب بإنهاء كافة الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال
جريدة الأيام
- "صفقة القرن" تطالب بالاعتراف بالدولة اليهودية وبسيادة إسرائيل على الأماكن...
- »الصين تعزّز إجراءاتها لمنع تفشي "كورونا" وتمدّد عطلة العام القمري الجديد
- » 15 مليون دولار كلفة مشاريع وزارة العمل في غزة العام الماضي
- »صفقة القرن: إدارة ترامب قررت القضاء نهائياً على حلم السلام
الحياة الجديدة
- اشتية: الميزة التنافسية للفلسطينيين في العالم هي التعليم
- عريقات: إدارة ترمب تصنع السلام بين نتنياهو وجانتس وتشرعن وتدعم الاستيطان
- حركة فتح إقليم إسبانيا تحيي إنطلاقة الثورة الفلسطينية الـ55
- مواطن من قبيا ينتزع حقه في المحاكم الاسرائيلية بوقف هدم منزله
وكالة صفا
- لقاء حاسم في البيت الأبيض بين "نتنياهو" و"ترامب" حول صفقة القرن
- قرار بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية
- رفض واسع لـ"صفقة القرن" وترحيب بدعوة هنية لاجتماع عاجل لمواجهتها
- أفراد الخلية يخدمون لصالح توفيق الطيراوي"
- والا: السلطة تعتقل أفراد خلية من فتح خططت لتصفية ماجد فرج
- الاحتلال يمنع سفر 7 مواطنين من معبر الكرامة
- البرغوثي: استقبال نتنياهو وغانتس بواشنطن دليل أن الصفقة مشروع عنصري
- الاحتلال يُخفض حكم أسير مقدسي لخمس سنوات
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا بجنين
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وكالة الراي الفلسطينية
- صور الفوج الرابع من معتمري غزة يغادر للديار الحجازية
- شعفاط العاصمة ونفق "آمن" بين غزة والضفة.. معلومات جديدة عن "صفقة القرن"
- مداهمات في الضفة واعتقال 17 مواطناً
- قرار بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية
- الاحتلال يخطر بهدم 4 منازل قيد الإنشاء غرب جنين
- المالية توضح لـ"الرأي" كميات الغاز التي دخلت اليوم لغزة
- طائرات الاحتلال المُسّيرة تستهدف أرضًا زراعية شرق رفح
- إصابة طفلين بمواجهات مع الاحتلال في الخليل المحتلة
- هنية: جاهزون للقاء عاجل مع فتح والفصائل لمواجهة "صفقة القرن"
سما نيوز
- هارتس تكشف عن النية الحقيقية وراء صفقة القرن
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- تقدير إسرائيلي : لا نملك حلولا سحرية للـ"مستنقع الغزاوي "
- مسؤول فلسطيني: الرئيس عباس رفض تلقي اتصال من ترامب
- البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن..
- وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية
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فلسطين اليوم
- مواجهات مع الاحتلال في البيرة ومخيم العروب واعتقالات في الضفة تطال 17 مواطناً
- "إسرائيل" تنفذ تهديدها.. ماذا تحمل البالونات الحارقة باتجاه مستوطنات الاحتلال ..؟
- الاحتلال يسلّم اخطارات لهدم 4 منازل غرب جنين
- الجهاد الاسلامي تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو جماهير شعبنا للتحرك الواسع
- جيش الاحتلال يتأهب للمواجهة..خبير عسكري يوضح خيارات الفلسطينيين لمواجهة "صفقة القرن" أهمها تصعيد المقاومة
- اعتقال مواطنين والاستيلاء على معدات زراعية في قرية بيرين
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عرب 48
- يوم غضب": رفض فلسطيني مطلق لـ"صفقة القرن"
- شرطة الاحتلال تحقق مع خطيب الأقصى وتبعده للمرة الثانية
- اعتقالات بالضفة واقتحامات للمستوطنين في الخليل
- اشتراطات خليجية للمشاركة في "صفقة القرن": إصرار أقرب للتخلّي
- الاحتلال يقصف في رفح
- اتهام بيتان بتلقي رشى وخيانة الأمانة وتبييض الأموال
- القدس: اعتقال 38 شخصًا في مواجهات بين الحريديين والشرطة
- نتنياهو عن "صفقة القرن": خطة تدفع مصالحنا الأكثر أهمية
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وكالة وفا
- الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين
الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على معدات زراعية ويكسر أشجار زيتون
- الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله
- الرئيس يقلد السفير نبيل معروف نجمة الاستحقاق من وسام دولة فلسطين
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حدث في مثل هذا اليوم
27 كانون ثاني (يناير)
- 2005م استشهد الأسير الفلسطيني راسم أبو عرة (28 عاما)، وهو من مدينة رام الله، خلال حريق شب في سجن "مجدو" الصهيوني.
- 2001م تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي الأردن والكيان الإسرائيلي على تنفيذ مشروع شق قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت.
- 1994م إضراب شامل في قطاع غزة تضامنا مع المعتقلين والمبعدين الفلسطينيين.
- 1981م أول وفد من البرلمان المصري يقوم بزيارة لتل أبيب ردا على زيارة لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
- 1969م إغلاق كنيسة القيامة في القدس، إثر اعتصام 24 سيدة داخلها احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.
- 1948م المستوطنون اليهود يحاولون نسف المسجد الأقصى بواسطة قنبلة تزن تسعة وعشرين كيلوغراما وفشل المحاولة.
- 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول بالقدس والذي بعث إلى مؤتمر الصلح بباريس يرفض وعد بلفور رفضا قاطعا.
- 1919م اغتيال طه خليل في موجه الاغتيالات تجتاح فلسطين حيث بدأت هذه الموجة باغتيال الدكتور طه خليل السياسي والمفكر الفلسطيني المعروف في مدينة حيفا.
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