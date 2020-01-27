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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397) الاثنين 27/1/2020

27 كانون ثاني / يناير 2020 10:02

شعار النشرة
شعار النشرة

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397) الاثنين 27/1/2020

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  • بعد “إصلاحات” بن سلمان: إسرائيل تعلن في مرسوم جديد السماح بالسفر رسميا للسعودي
  • نتنياهو وغانتس إلى واشنطن لبحث خطة السلام الأميركية
  • نتنياهو: صفقة القرن تعزز مصالح «إسرائيل» الأكثر حيوية
  • وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

 

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  • السلطة تهدد بالانسحاب من «أوسلو» رداً على خطة ترامب
  • إصابة فلسطيني في غارات جوية للاحتلال على غزة
  • عاصمة فلسطينية في شعفاط وسيادة «إسرائيلية» على القدس
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  • استشهاد طالبين واعتقال العشرات في 2019
  • نتنياهو: صفقة القرن تعزز مصالح «إسرائيل» الأكثر حيوية

 

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  • عريقات: ما يفعله ترامب ظلم للفلسطينيين
  • مركز الميزان يطالب بمحاسبة عناصر شرطة اعتدوا على موقوف بغزة
  • الاحتلال يداهم مساكن مواطنين في خربة الحديدية بالأغوار
  • "الوطني" يطالب بإنهاء كافة الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال

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27 كانون ثاني (يناير)

  • 2005م استشهد الأسير الفلسطيني راسم أبو عرة (28 عاما)، وهو من مدينة رام الله، خلال حريق شب في سجن "مجدو" الصهيوني.
  • 2001م تم التوقيع على اتفاق بين حكومتي الأردن والكيان الإسرائيلي على تنفيذ مشروع شق قناة مائية بين البحر الأحمر والبحر الميت.
  • 1994م إضراب شامل في قطاع غزة تضامنا مع المعتقلين والمبعدين الفلسطينيين.
  • 1981م أول وفد من البرلمان المصري يقوم بزيارة لتل أبيب ردا على زيارة لأعضاء في الكنيست الإسرائيلي.
  • 1969م إغلاق كنيسة القيامة في القدس، إثر اعتصام 24 سيدة داخلها احتجاجاً على الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.
  • 1948م المستوطنون اليهود يحاولون نسف المسجد الأقصى بواسطة قنبلة تزن تسعة وعشرين كيلوغراما وفشل المحاولة.
  • 1919م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول بالقدس والذي بعث إلى مؤتمر الصلح بباريس يرفض وعد بلفور رفضا قاطعا.
  • 1919م اغتيال طه خليل في موجه الاغتيالات تجتاح فلسطين حيث بدأت هذه الموجة باغتيال الدكتور طه خليل السياسي والمفكر الفلسطيني المعروف في مدينة حيفا.
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