النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2397) الاثنين 27/1/ 2020

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بعد “إصلاحات” بن سلمان: إسرائيل تعلن في مرسوم جديد السماح بالسفر رسميا للسعودي

نتنياهو وغانتس إلى واشنطن لبحث خطة السلام الأميركية

نتنياهو: صفقة القرن تعزز مصالح «إسرائيل» الأكثر حيوية

وزير الجيش الإسرائيلي يصرح لأول مرة حول صفقة القرن.. لن نسمح بإقامة دولة فلسطينية

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الأردن يرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية

البرلمان العربي يُصدر وثيقة الأمن المائي

صرف منحة صاحب السمو لـ 70 ألف أسرة في غزة

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السلطة تهدد بالانسحاب من «أوسلو» رداً على خطة ترامب

إصابة فلسطيني في غارات جوية للاحتلال على غزة

عاصمة فلسطينية في شعفاط وسيادة «إسرائيلية» على القدس

الأردن يرفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية

استشهاد طالبين واعتقال العشرات في 2019

نتنياهو: صفقة القرن تعزز مصالح «إسرائيل» الأكثر حيوية

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

الفلسطينيون يهددون بالانسحاب من اتفاقات أوسلو حال إعلان ما يسمى بـ"صفقة القرن "

الشروق المصرية

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القدس المحلية

عريقات: ما يفعله ترامب ظلم للفلسطينيين

مركز الميزان يطالب بمحاسبة عناصر شرطة اعتدوا على موقوف بغزة

الاحتلال يداهم مساكن مواطنين في خربة الحديدية بالأغوار

"الوطني" يطالب بإنهاء كافة الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية تجاه الاحتلال

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الحياة الجديدة

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