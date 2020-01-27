"تعليم غرب غزة" تعقد اجتماعاً للجنة البحث العلمي

غزة- الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم غرب غزة، اجتماعاً خاصاً للجنة البحث العلمي بالمديرية ويأتي هذا الاجتماع لمناقشة جملة من الموضوعات المهمة، ولتقييم وتقديم تغذية راجعة حول عمل اللجنة على مدار العام الدراسي الحالي 2019-2020.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمكتب مدير الدائرة الإدارية د.جمال الفليت وأعضاء لجنة البحث العلمي في مديرية التربية والتعليم غرب غزة د.حسام عيد وأ.عليان المملوك ود.هيفاء حسونة وأ.نعمة السر ود.رندة زينو .

وفي حديثه رحب د.الفليت بأعضاء اللجنة مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلونها مؤكداً على أهمية البحث العلمي لما له من دور في تنمية ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة لافتاً أننا نعمل بكل جهد لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع وأننا على استعداد تام لتوفير ما يلزم لإنجاحه.

وأشار د.الفليت إلى أهمية هذا المشروع والذي يهدف إلى غرس ثقافة البحث لدى الطلبة وتشجيعهم وتمكينهم من اجراء أنشطة بحثية متنوعة مضيفاً أن البحث العلمي هو ركيزة أساسية من ركائز تقدم الأمم وعُلو شأنها.

وأشاد مدير الدائرة الإدارية بجهود جميع القائمين على هذا المشروع.