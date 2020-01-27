مستشفى الرنتيسي يقدم تقريباً 70 ألف خدمة صحية خلال 2019

غزة- الرأي

أظهر التقرير السنوي 2019 لمستشفى الدكتور عبد العزيز الرنتيسي التخصصي للأطفال خلال الفترة أنه قدم خدماته لـ (69550) من الحالات المرضية في جميع الأقسام .

وأجريت عدد ( 607 ) من عمليات المناظير التشخيصية خلال العام 2019 منها حالات للجهاز الهضمي (المنظار السفلي ) وحالات للجهاز التنفسي (المنظار العلوي ).

و بين التقرير أن عدد حالات منظار الرئة بلغت 157 حالة أما تنظير المعدة بلغ 352 حالة ومنظار القولون بلغ عدد 98 حالة .

يذكر أن مثل هذه الحالات كانت تحول مسبقاً إلى الخارج للتشخيص والعلاج .

وأشار التقرير أنه تم خلال العام 2019 إجراء عملية توسيع المريء بالبالون الطبي وهي من عمليات المناظير العلاجية النوعية أجريت لطفل يبلغ من العمر عام واحد فقط كان يعاني من تشوه خلقي في المريء وتكللت العملية بالنجاح .

وذكر التقرير أن من الانجازات التي تمت خلال العام 2019 تم تركيب قسطرة معدية بالمنظار الأطفال ولأول مرة في قسم الجهاز الهضمي بالمستشفى وبدون تدخل جراحي حيث كانت بالسابق تتم جراحياً والآن تتم من خلال عمل فتحة صغيرة في غشاء البطن وجدار المعدة.

أما قسم الغسيل الكلوي والذي يعتبر القسم الوحيد على مستوى المستشفيات الحكومية في قطاع غزة والذي يقدم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال فقد كانت عدد الجلسات غسيل الكلى خلال العام 2019 ( 5349 ) غسلة استفاد منها عدد 45 مريض وبصورة متكررة من جميع محافظات قطاع غزة .

وتطرق التقرير إلى العديد من الانجازات الأخرى التي تمت خلال العام 2019 منها افتتاح قسم دكتور موسى وسهلية ناصر لعلاج مرضى السرطان أطفال متوفر فيه جميع الخدمات الخاصة بالمرضى وافتتاح الأرشيف المركزي (كبار وأطفال) وحوسبة الأقسام الداخلية وتفعيله في العيادات والمختبر والأشعة وتفعيل جهاز الأشعة الرقمية .بالإضافة الى ترميم كامل لقسم مبيت أورام كبار حريم و رجال وقسم الغسيل الكلوي وتقديم الخدمة التعليمية للمرضى في جميع الأقسام داخل المستشفى خلال العام 2019 لعدد 112 طالب وتدريب عملي وسريري لطلبة كلية الطب من جامعة الأزهر المستوى الخامس والسادس ومن الجامعة الإسلامية طلبة المستوى السادس على أيدي مجموعة من الأطباء الأخصائيين .

ووفق الإحصائيات الصادرة من المستشفى فقد ببلغ عدد حالات الاستقبال والطوارئ أطفال عدد ( 9765) حالة وحالات العيادات الخارجية – أطفال عدد (24191 ) وحالات الدم والأورام – كبار عدد ( 30818) حالة .

وبلغ عدد حالات الدخول عدد ( 4776 ) حالة منها ( 3990 ) أطفال وعدد ( 786 ) أورام كبار ،وكانت نسبة الإشغال للأسرة نسبة ( 80%) لأقسام الأطفال وما نسبته ( 76%) لأورام كبار .

و أظهر التقرير أن عمليات المناظير التشخيصية عدد ( 607 ) حالة من الأطفال .

وكانت الفحوصات المخبرية بلغت (310295) فحصاً شملت الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية وفحوصات المستشفيات الخارجية (مستفيد خارجي) ،بينما جلسات غسيل الكلى (5349) جلسة ل ( 45) مريض ،وحالات العلاج الطبيعي كانت ( 4772 ) جلسة ل ( 323 ) مريض ،وعدد فحوصات الأشعة بكافة أنواعها بلغت (9687) منها 3733 أشعة عادية و 1971 أشعة مقطعية و 965 أشعة ملونة و 3018 تصوير تلفزيوني .

و لفت التقرير الى أن عدد جلسات الدعم النفسي (2722) جلسة بالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بالدعم النفسي

والجدير بالذكر أن مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال يقدم خدماته للمرضى ذوي الأمراض المزمنة من الأطفال في تخصصات مختلفة منها الأعصاب وأمراض الكلى والغسيل الكلوي والقلب وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي وأمراض الدم والأورام أطفال والأمراض الوراثية والروماتيزم , بالإضافة إلى تقديم الخدمة لمرضى الدم والأورام كبار .

كما يتوفر بالمستشفى قسم عمليات المناظير التشخيصية والعلاجية لمتابعة حالات الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي كونه القسم الوحيد في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة (جهاز المنظار أطفال )ويستقبل القسم الحالات من جميع مستشفيات القطاع من أقسام الجراحة والباطنة أطفال لغاية عمر 12 عام