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النائب العام ووكيل وزارة المالية يؤكدان على حماية المال العام

27 كانون ثاني / يناير 2020 10:19

النائب العام ووكيل وزارة المالية يؤكدان على حماية المال العام
النائب العام ووكيل وزارة المالية يؤكدان على حماية المال العام

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ووكيل وزارة المالية أ.عوني الباشا، على حماية المال العام ومقدرات الدولة، من خلال تمثيل النيابة العامة للوزارات والمؤسسات الحكومية أمام المحاكم.

وناقش الطرفان آليات تحسين بيئة العمل في النيابة العامة، عبر إرفادها بالمستلزمات والمتطلبات اللازمة للتطوير  وتعزيز جودة الأداء.

وبين المستشار المدهون، أن النيابة العامة تتبنى سياسة الحفاظ على المال العام دون الإجحاف بحقوق المواطنين، وتلتزم بما رسمه القانون من إجراءات، وتقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الدعاوى؛ لتحقيق العدالة، وتقدم النصح والمشاورة اللازمة للوزارات والمؤسسات الحكومية في إطار ذلك؛ بما يحقق المصلحة العامة.

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