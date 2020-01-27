التنمية الاجتماعية تصدر تقريرها السنوي حول انجازات العام 2019

غزة- الرأي

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية التقرير السنوي لأنشطة وانجازات الوزارة للعام 2019 , حيث أوضحت الوزارة من خلال التقرير أن هناك حوالى 70 ألف أسرة فقيرة بواقع 422 ألف فرد ما نسبته 20% تقريباً من سكان قطاع غزة استفادت بقيمة اجمالية 268 مليون شيكل تقريبا من خلال البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية, جاءت على 3 دفعات خلال العام 2019.

بينما هناك 156 أسرة استفادت من مخصصات أسر شهداء الوطن بمبلغ اجمالي 1,125,878 شيكل وحوالي 257 أسرة من مخصصات أسر المفصولين من الوظيفة الحكومية بمبلغ إجمالي 1,786,470 شيكل.

ولفت التقرير إلى أنه تم تقديم 44 ألف دولار كمساعدات انسانية للحالات الفقيرة والمهمشة والطارئة , وتم صرف 21 ألف شيكل لبرنامج رعاية التوائم 3 فأكثر كمساعدات لعدد 61 أسرة.

مساعدات

وجاء خلال التقرير أن 23194 أسرة بواقع 120000 فرد استفادت وذلك من خلال برنامج الأغذية العالمي (WFP) حيث مخصص كل فرد ما قيمته 35 شيكل شهرياً في كل أسرة منتفع, بحيث يتم تقسيم مبلغ الأسرة على 4 أسابيع من خلال شحن الرصيد حسب قيمته الأسبوعية , فيما أوضح التقرير ان إجمالي الكابونات الطارئة المصروفة كان 3119 كابونة , وذلك من خلال المساعدات الطارئة المقدمة للوزارة على محافظات قطاع غزة , كما تم توزيع 109 طن تونة لـ 22800 أسرة مقدمة من برنامج الأغذية العالمي ووزعت الوزارة قسيمة شرائية لعدد 3018 أسرة بواقع 20767 فرد بقيمة 10 دولار لكل فرد مقدمة من CRS, إضافة إلى توزيع 6000 طرد بقيمة 155 شيكل مقدمة من جمعية قطر الخيرية.

وفيما يخص التأمين الصحي بين التقرير أنه تم صرف بطاقة تأمين صحي مجاني لـ 150 أسرة بمعدل 50 أسرة لكل محافظة من المحافظات الخمس.

رعاية وتطوير

وفيما يتعلق برعاية ذوي الإعاقة بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة 54 الف فرد حسب نظام إدارة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وهناك زيادة في أعداد المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة في البرنامج الوطني بعد الدراسة والزيارة وكلاّ حسب المديرية التابعة له.

كما تم تنظيم احتفال مركزي بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بقاعة الشاليهات , وتم إدراج 258 حالة جديدة على برنامج إدارة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لهذا العام منهم 243 حالات بحاجة ماسة للمساعدة حسب بيانات البرنامج , كما تم تقديم الرعاية والخدمات لـ 63 حالة من حالات البرنامج , وبين التقرير أنه تم توزيع أدوات مساعدة عدد 755 أداة على الأشخاص ذوي الإعاقة وصيانة 312 أداة , إضافة إلى تفعيل عملية دمج الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال عقد دورات مهنية تمثلت بـ (التدبير المنزلي, الخياطة, الطاقة الشمسية).

هذا وأوضح التقرير أنه تمت المشاركة في 13 اجتماع من اجتماعات شبكة التحويلات للأشخاص ذوي الإعاقة (خانيونس- رفح- الشمال- غزة) وتصليح وتجليد عدد 475 مصحف بالإضافة الى تجليد وتغليف عادي وحلزوني وقص وتغرية سجلات وكتب وأوراق للوزارة وعددها (85) وقدم مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة دورات تدريبية قصيرة لعدد 25 شخص موزعة على ورشة خياطة وتطريز فئة السيدات عدد 8 وفئة الذكور عدد 7 وورشة قش وخيزران فئة الذكور عدد 10 وطورت أقسام وبرامج مهنية جديدة لمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم إدخال (برنامج التدبير المنزلي للمؤهلات، وبرنامج الخياطة والتفصيل بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، برنامج الطاقة الشمسية للجرحى والمصابين) ، بالإضافة إلى دورات انتاجية متخصصة في الخياطة والتصنيع الغذائي ومحو الأمية.

حماية وتمكين المرأة

وبخصوص حماية وتمكين المرأة أكد التقرير أنه تم تقديم استشارات متنوعة نفسية واجتماعية لـ 92 سيدة، ودعم نفسي اجتماعي لـ 234 سيدة ومتابعة حالات مستمرة لـ 45 سيدة وتوفير فرص عمل لـ 31 سيدة في مركزي التمكين وتنظيم 35 يوم مفتوح استفاد منه 935 سيدة وطفل، وندوات متنوعة دينية واجتماعية عدد 269 استفاد منها 5508 سيدة، و4 رحلات استفاد منها 290 سيدة، و8 أيام طبية استفاد منها 257 سيدة، وأنشطة رياضية عدد 88 استفاد منها 202 سيدة , كما تم تنظيم 6 مخيمات صيفية وشتوية استفادت منها 315 سيدة و4 مخيمات صيفية وشتوية استفادت منها 740 طفل وتنظيم دورات انتاجية عدد 20 استفاد منها 190 سيدة، ودورات تدريبية عدد 18 استفاد منها 266 سيدة هذا بالإضافة إلى أنه استمراراً لبرنامج محو الأمية فقد تم تنفيذ 22 نشاط استفاد منه 22 سيدة.

النساء المعنفات

وفيما يخص بيت الأمان لرعاية وحماية النساء المعنفات أوضح التقرير أنه تم توفير الدعم والرعاية لـ 245 سيدة من النساء المعنفات وتقديم 215 استشارة ودعم نفسي للنزيلات وتنفيذ 12 لقاء توعوية حول حقوق المرأة المعنفة , هذا بالإضافة إلى عقد 49 ورشة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة مع لجان الإصلاح والمخاتير وعقد 285 لقاء مع أسر المعنفات والقيام بأعمال دورات مهنية فنية مثل تطريز شال باستخدام الساتان والخرز, وعمل ملف أطفال وخياطة فستان بالساتان والخرز , كما تم تنفيذ معرض عالم حواء للمطرزات والأشغال اليدوي وإطلاق حملة صحوة كانت أكبر حملة توعوية وإعلامية لمواجهة الابتزاز الإلكتروني بحق النساء والفتيات إضافة إلى اقامة مخيم شتوي لطالبات الثانوية بالتنسيق والتشبيك مع الكتل الطلابية ودمج بعض النزيلات خلال المخيم واقامة مخيم شتوي نسائي وتنظيم لقاء مع مسئول , وعقد ورشة عمل بعنوان" شاركونا- تجاربكم- أفكاركم " بالإضافة الى القيام بيوم تدريبي مع موظفي وكالة الغوث.

حماية كبار السن

وحول ما تقدمه الوزارة من رعاية لكبار السن أوضح التقرير أن عدد كبار السن المستفيدين من برنامج التحويلات النقدية الدورية 28602 مسن، منهم 17040 مسجلين كأرباب أسر , كما تم تنظيم احتفال مركزي لهم في اليوم العالمي لكبار السن بالتعاون مع جمعية كبار السن للتأهيل المجتمعي في قاعة رويال بلازا بحضور 700 مسن , وانطلاق حملة جسر المحبة 4 من بيت لبيت تم توزيع 250 حرام لـ 250 مسن , وتسهيل الحصول على إعفاء 5% للتأمين الصحي لعدد 44 نزيل منتسب فى مركز الوفاء الطبي , وتم تقديم مساعدات مالية بقيمة (400$) من لجنة المساعدات الطارئة لعدد 4 نزلاء بمستشفى الوفاء لرعاية المسنين , كما تم حضور 3 ورشات عمل لدعم قضايا كبار السن ومناصرة حقوقهم والمتابعة الدورية لجمعيات كبار السن (الوفاء – كبار السن - بلسم – الوداد ) من خلال 15 زيارة ميدانية.

حماية ورعاية الطفولة

وبخصوص حماية ورعاية الطفولة بين التقرير أنه تم عقد 5 احتفالات تكريم للأيتام على مستوى المحافظات الخمس , واستقبال 327 مراجع فيما يخص شؤون الطفولة والمشاركة بـ 5 مؤتمرات، و34 ورشة عمل، و 29 دورة تدريبية وأيام عمل، و109 اجتماع، و 30 مؤتمر حالة، 46 نشاط متنوع ، و9 احتفالات , وإعداد بروشور شبكات حماية الطفولة , وتم فتح عدد 16 ملف احتضان لأسر حاضنة حاصلة على موافقة لجنة الاحتضان المركزية، وتم انجاز معاملاتهم في المحكمة الشرعية وتجديد الترخيص لعدد 28 حضانة بالإضافة الى 56 زيارة ميدانية للإشراف والمتابعة للحضانات الحاصلة على ترخيص , كما تم عقد دورات تدريبية لدور الحضانة عدد 2 وتقديم الإرشاد والتوجيه لمربيات دور الحضانة لعدد 59 مربي وحصر الحضانات المرخصة والمتوقفة عن العمل وعددهم 33 , وتم توفير كسوة عيد لعدد 25 من حالات مجهولي النسب , كما تم القيام بزيارات منزلية للحالات عدد 975 زيارة في المحافظات الخمس وتنفيذ 122 زيارة ميدانية فيما يخص متابعة تراخيص الحضانات العاملة في قطاع غزة , وتم تنسيق زيارات ميدانية لمتابعة الحضانات المرخصة عدد 40 زيارة , وتقديم جلسات دعم نفسي لـ 371 طفل و652 سيدة و 36 من طلبة الجامعات بمعدل 260 جلسة , وتحويل 172 حالة لقسم الحماية الاجتماعية و25 لتمكين المرأة , كما نفذت شبكات الطفولة 50 نشاط متنوع ما بين احتفالات أيتام بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني , واعداد خطط لدراسة حماية الطفولة بالتعاون مع أعضاء لجان محلية وتم تنفيذ 50 جلسة ارشادية للأيتام وتحويل 9 أيتام إلى مركز SOS و15 يتيم إلى مركز الحماية , وتقديم 162 جلسة ارشادية لحالات التفكك الأسري واضافة 18 حالة منهم لبرنامج التحويلات النقدية ومتابعة 10 حالات محاولات انتحار مع تقديم 19 جلسة ارشادية , كما استفاد 120 طفل من البرنامج التعليمي المساند, وتم تنظيم 5 مخيمات شتوية وصيفية استفاد منها 588 طفل وقدم دعم نفسي من خلال برامج متخصصة شملت 2123 نشاط استفاد منها 403 طفل وإقامة 21 يوم ترفيهي استفاد منه عدد 1102 طفل في مركزي التمكين وتنظيم 7 احتفالات استفاد منها 3200 طفل، بالإضافة إلى 34 نشاط متنوع استفاد منه 419 طفل ورعاية 107 طفل في حضانة المركزين التابعين لشؤون المرأة في الوزارة , واستضافة 3 روضات بمجموع 140 طفل

تدريب مهني

أما فيما يتعلق بالتدريب المهني أكد التقرير انه تم إجراء مقابلات للطبة الجدد في مراكز الرعاية الاجتماعية لعدد (500) طالب, وتم تخريج 487 طالب/ة من أصل 505 تم تسجيلهم في مراكز الرعاية الاجتماعية للتأهيل المهني , وتم تنفيذ 75 زيارة منزلية و 150 خطة علاجية لطلاب وطالبات مراكز الرعاية , كما تم الاشتراك في معرض منتجات في بلدية رفح وتقديم منتجات عمل الطلاب وعمل مسابقة ثقافية بعنوان "العودة حق مقدّس" بين جميع طلاب وطالبات مراكز الرعاية الاجتماعية للتأهيل للمسابقة النهائية واعداد ميثاق معتمد للطالب بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات , وافتتاح ورشة التشكيلات الخشبية للفتيات مركز رفح منحة GIZ وإجراء صيانة بمراكز التأهيل المهني وتحديد الاحتياجات بناءً على رؤية من المدربين المهنيين في المراكز وتنفيذ 8 جلسات ضمن برنامج الدعم النفسي بالرياضة لجميع طلاب وطالبات المراكز , كما تم القيام بـ 12 رحلة ترفيهية لطلاب مراكز الرعاية بالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين وتنفيذ 25 زيارة ميدانية لسوق العمل المحلي لدمج خريجي المراكز فيها وعقد 15 لقاء لمجلس آباء طلاب المراكز لمتابعة أوضاع أبناءهم داخل المركز ومناقشة المقترحات لتحسين أدائهم , واستقبال طلاب العقوبات البديلة عدد 9 طالب حيث تم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتأهيلي ودمجهم في المراكز وقد تخرج منهم 7 طلاب وتزويد قسم تشكيلات المعادن في مراكز الرعاية الاجتماعية بماكنة الأركت للاستفادة منها في المهنة , كما تم تشغيل 3 من الطلبة الأوائل والمتميزين من قسم الخياطة لدى شركة خاصة والتنسيق والاشراف على 5 مبادرات تنشيطية لطلبة مراكز الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع مؤسسة انجاز فلسطين.

رعاية الأحداث

أما فيما يخص مؤسسة الربيع فقد قدمت مجموعة من الخدمات للأحداث على خلاف مع القانون وقد تم ترحيل 42 حدث وتفعيل محكمة الأحداث وعقد (52) جلسة محاكمة وانشاء قلم محكمة خاص بالأحداث ومحاكمة 714 حدث من الموجودين داخل المؤسسة وخارجها , وتنفيذ 6 ورشات عمل في مجال قضايا خاصة بالأحداث , كما تم تنفيذ 12 زيارة ميدانية متنوعة إلى مجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحافظات ومراكز الشرطة لشؤون الأحداث , وتقديم دعم نفسي لأسر الأحداث من خلال زيارات منزلية بلغت 275 زيارة وتم عقد لقاءات إرشادية لأسر الأحداث عدد 110 وتنفيذ 10 أيام مفتوحة ترفيهية للنزلاء داخل مؤسسة الربيع وتنفيذ 3 أنشطة متنوعة ( ثقافية وقانونية ودينية وتوجيه جمعي) للنزلاء وعقد 20 لقاء ضمن برنامج الفتوة للنزلاء من أجل تقوية أبدانهم وعقولهم وتهيئتهم للانخراط في المجتمع بعد الإفراج عنهم وتنفيذ إفطار جماعي لنزلاء المركز واستضافة شخصيات اعتبارية .