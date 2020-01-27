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بلدية خان يونس تتلف 4,2 طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 327 رأس ماشية

27 كانون ثاني / يناير 2020 10:24

بلدية خان يونس تتلف 4,2 طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 327 رأس ماشية
بلدية خان يونس تتلف 4,2 طن أغذية فاسدة وتشرف على ذبح 327 رأس ماشية

غزة- الرأي

أتلفت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة  (4.5) طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وذلك خلال الجولات التفتيشية على المحلات التجارية بالمدينة خلال شهر  ديسمبر من العام 2019م.

وأوضح مسئول قسم الصحة بالبلدية أ. سعيد الأسطل، أن الأغذية المتلفة اشتملت على المكونات الغذائية المختلفة بكافة أنواعها ومن بينها التمر والحلو والمشروبات والبهارات وصدور الحبش والأسماك الطحينية والحمص والأجبان والحلاوة والشوكلاته .. إلخ.

وبين الأسطل أن المسلخ البلدي قد أشرف طبياً على ذبح (327) رأس ماشية صغيرة وكبيرة شملت (248) عجل و(24) من الضأن، واتلاف (2) رأس ماشية بشكل كلي، بالإضافة إلى إتلاف (23.5) كجم كبدة و(158) كجم رئة و(58) كجم قلب، و(84) كجم كلية و(39) كجم طحال، و(400) كجم أمعاء.

 وأشار الأسطل إلى أن مفتشي قسم الصحة العامة  قاموا بالكشف على (3) حرف جديدة وتم منحها ترخيص مزاولة المهنة، بالإضافة إلى متابعة (23) شكوى من الجمهور والتعامل معها وفق النظام، بالإضافة إلى تحرير (20) إخطاراً و(10) مخالفات لغير الملتزمين بالشروط الصحية.

ونوه الأسطل إلى أنه تم استخدام (75) لتراً من الزيوت البترولية لمكافحة حشرة البعوض في أماكن توالدها، بالإضافة لإستخدام سموم مختلفة لمكافحة انتشار القوارض .

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