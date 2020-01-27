"الزراعة" تحصر أضرار المحاصيل التي تضررت بفعل رش الاحتلال مبيدات ضارة

غزة- الرأي

شرعت مديرية زراعة غزة بحصر وتسجيل أضرار المحاصيل التي تضررت بفعل رش الاحتلال للأراضي الزراعية شرق محافظة غزة.

وقدرت وزارة الزراعة الفلسطينية، قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، التي قام الاحتلال برشها على أراضي المزارعين في محافظات غزة كافة، ب( مليون و ربع المليون دولار).

كما بلغ مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية أكثر من (2000 دنم)، مشيرة إلى أن الأضرار شملت معظم الزراعات الشتوية مثل القمح، الشعير، الفول، البازلاء، الملفوف، البصل و الكوسا، بالإضافة للمزروعات الورقية مثل السبانخ والبقدونس.