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تربية الوسطى تناقش أفاق التعاون مع جامعة القدس المفتوحة بالوسطى

27 كانون ثاني / يناير 2020 10:42

تربية الوسطى تناقش أفاق التعاون مع جامعة القدس المفتوحة بالوسطى
تربية الوسطى تناقش أفاق التعاون مع جامعة القدس المفتوحة بالوسطى

غزة- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى،  أفاق التعاون والعمل المشترك بين المديرية وجامعة القدس المفتوحة "فرع الوسطى".

جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد من مديرية التربية والتعليم بالوسطى ضم ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول ورئيس قسم الإشراف التربوي كمال أبو شملة و عدد من المشرفين التربويين.

 وفي بداية اللقاء قال محمد حمدان، إن هذه الزيارة تأتي من باب توثيق العلاقات ما بين المديرية  جامعة القدس المفتوحة و التي تعتبر جامعة الكل الفلسطيني، مثمناً دور جامعة القدس المفتوحة الكبير في نشر العلم والمعرفة في فلسطين كونها من أقدم واكبر مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية وتضم العدد الأكبر من الطلاب.

و أكد حمدان على أهمية وقوة التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم بالوسطى وجامعة القدس المفتوحة وكافة المؤسسات التعليمية والتربوية من جامعات وكليات ومعاهد ومراكز بما يهدف لتقديم خدمة تعليمية معاصرة ومتطورة للطلبة.

من جانبه رحب مدير فرع الجامعة  د. حازم إسماعيل الشيخ أحمد بوفد مديرية الوسطى، مؤكداً على تعزيز التعاون بين الجامعة والمديرية، و على ضرورة التواصل المستمر مع وزارة التربية والتعليم ومديرية الوسطى لتطوير العملية التعليمية.

و خلال الزيارة تم التطرق إلى التعاون المشترك بين الجامعة والمديرية في العديد من الفعاليات والأنشطة المشتركة ومنها الاستفادة من خبرات الأكاديميين في مجال البحث العلمي وغيرها من البرامج التي تساهم في تطوير المسيرة التعليمية.

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