تعليم شرق غزة تناقش القضايا التربوية مع معلمي مبحث الرياضيات

غزة- الرأي

نظم قسم الإِشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم شرق غزة، اجتماعاً مع معلمي مبحث الرياضيات لمناقشة القضايا التعليمية والتربوية على صعيد المبحث .

وحضر الاجتماع الذي عقد في قسم الإشراف بالمديرية أ. نبيل سلمن , أ. رائد عبد العال ,أ. ابتسام اسليم , أ. سيرين أبو عيشة مشرفي مبحث الرياضيات وعدد من معلمي ومعلمات الرياضيات في المديرية.

وتمحور جدول النقاش حول امتحانات النقل للفصل الأول ,والخطط الفصلية والتغيرات في كتب الرياضيات للفصل الثاني ,إضافة إلي متابعة الثانوية العامة والدروس التوضيحية والمسابقات المنهجية .

كما شمل النقاش مشروع تعليم الرياضيات والعلوم والرياضيات الذهنية

وخرج اللقاء بعده نقاط منها تحديد مواعيد الأيام الدراسية ,وعقد مجموعة من المسابقات المنهجية للصف السابع والتاسع والعاشر والثاني عشر ,"أولمبياد" للصف الحادي عشر علمي.

وتم خلال اللقاء رصد التغييرات في كتب الرياضيات للفصل الدراسي الثاني

وتحديد يوم دراسي خاص بمشروع تعليم الرياضيات والعلوم بالتنسيق مع مؤسسة جايكا اليابانية في فلسطين.